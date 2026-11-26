Em missa celebrada na Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, localizada na Região Metropolitana do Recife, dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, concedeu, na última quinta-feira (19), os sacramentos do Batismo a quatro detentas e da Eucaristia a mais outras três mulheres privadas de liberdade.
Para se batizar e receber a comunhão, as reclusas se prepararam durante seis meses, sob supervisão do padre Francisco Demontier.
De acordo com a Arquidiocese de Olinda e Recife, durante o momento, também estiveram presentes o próprio padre Francisco Demontier e os agentes da Pastoral Carcerária da Arquidiocese.
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Arcebispo celebrou missa no Cotel
Além da missa na Colônia Penal Feminina, dom Paulo Jackson também realizou, na terça-feira (17), uma celebração no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everaldo Luna (Cotel).
O religioso ressaltou a importância de visitar presídios e levar esperança para as pessoas.
“E a palavra de Deus diz que Jesus entrou e disse: ‘Hoje a salvação entrou nesta casa’. Pois bem, que a salvação visite este presídio, traga paz, esperança, conversão, mudança de vida para tantos”, afirmou o arcebispo.