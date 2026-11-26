Em missa celebrada na Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, localizada na Região Metropolitana do Recife, dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, concedeu, na última quinta-feira (19), os sacramentos do Batismo a quatro detentas e da Eucaristia a mais outras três mulheres privadas de liberdade.

Para se batizar e receber a comunhão, as reclusas se prepararam durante seis meses, sob supervisão do padre Francisco Demontier.