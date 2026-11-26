O problema na composição das escalas médicas, segundo a universidade, ocorre desde a última segunda-feira (23). Em nota, a instituição informou que está mobilizando profissionais aprovados em seleção simplificada e que pretende abrir novos processos seletivos para preencher as vagas.

A UTI pediátrica do Procape, no Recife, está com novas admissões suspensas após a redução do quadro de profissionais responsáveis pelo atendimento. A Universidade de Pernambuco (UPE) atribui o problema a exonerações, afastamentos médicos e licenças de gestação.

Também está em andamento uma reorganização dos horários de trabalho entre os diferentes setores cardiopediátricos do hospital.

A restrição de atendimento foi comunicada pela direção do Procape aos funcionários. Além da insuficiência de médicos, a unidade enfrenta dificuldades para compor as equipes de enfermagem, com falta de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com a suspensão das admissões, crianças encaminhadas pela Central de Leitos de Pernambuco deixam de ter o Procape como opção imediata para internação na UTI pediátrica.

A universidade informou ainda que o hospital está revendo as agendas de internações e exames eletivos. A reorganização busca concentrar os recursos disponíveis na assistência aos pacientes que já estão internados, de modo a evitar interrupções nos tratamentos.

A UPE não divulgou o número de profissionais necessários para recompor as equipes nem estabeleceu uma data para a normalização do serviço.

Localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, o Procape é vinculado à UPE e integra a rede pública de saúde. A unidade é especializada em cardiologia e atende pacientes adultos e pediátricos, inclusive crianças que necessitam de acompanhamento e procedimentos de alta complexidade.

