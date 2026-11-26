Com a modernização, a fábrica pernambucana passou a ter capacidade para produzir 180 toneladas de oxigênio por dia, enquanto a produção diária de nitrogênio líquido alcançou 500 toneladas. A expansão também contemplou a implantação, pela primeira vez na América do Sul, da tecnologia PULSE, desenvolvida pela Linde, grupo do qual a White Martins faz parte.

A White Martins concluiu a expansão de sua unidade industrial no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), dobrando a capacidade de produção de oxigênio e elevando em 70% a produção de nitrogênio líquido. Iniciado em 2023, o projeto amplia a oferta de gases industriais e medicinais no Nordeste, com foco no atendimento aos setores petroquímico, siderúrgico, metalúrgico e de saúde.

“Este investimento reflete nosso compromisso em ampliar o volume e a confiabilidade de gases essenciais em um momento em que a atividade industrial em Pernambuco está acelerando. Atendemos setores altamente exigentes, como petroquímico, siderúrgico, metalúrgico e de saúde, nos quais o fornecimento confiável de gás é crítico”, afirmou Gilney Bastos, presidente da White Martins e da Linde na América Latina.

A primeira etapa do projeto consistiu na aquisição e instalação de três novos tanques de armazenamento, o que permitiu dobrar a capacidade de estocagem da unidade pernambucana. Já a instalação do novo liquefador teve início em 2025 e foi concluída após 14 meses de trabalho.

A modernização permitiu concentrar a produção de nitrogênio no novo equipamento, liberando os demais sistemas da fábrica para ampliar a produção de oxigênio. O valor investido na expansão não foi informado pela empresa.

Tecnologia inédita na América do Sul

A unidade do Cabo de Santo Agostinho foi a primeira da América do Sul a receber a tecnologia PULSE, voltada à melhoria da eficiência dos processos de produção e distribuição de oxigênio, nitrogênio e argônio. A iniciativa busca ampliar a segurança do abastecimento de clientes industriais, hospitalares e farmacêuticos.

Tanto o novo liquefador quanto os três tanques de armazenamento instalados em Pernambuco foram fabricados na unidade de equipamentos criogênicos da White Martins, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a empresa, a fábrica paulista é a única da América Latina com capacidade para fabricar plantas criogênicas e equipamentos relacionados.