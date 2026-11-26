O homem foi interceptado por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), em ação conjunta com a Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica (GISO) da Polícia Penal. Segundo o delegado-chefe do GOE, José Tenório, o foragido estava escondido em um imóvel na zona rural, equipado com câmeras de segurança. As circunstâncias que permitiram ao homem se refugiar no local são investigadas pela polícia.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) divulgaram, nesta quinta-feira (26), detalhes da captura de Ângelo Emauro de Almeida Lima, de 38 anos, conhecido como "Paia". Ele estava foragido desde o dia 14 de novembro, quando escapou com mais dois detentos do Presídio Policial Penal Leonardo Lago, localizado no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste da capital pernambucana. A captura ocorreu nesta quarta-feira (25) em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

"No momento da prisão ele estava sozinho em uma edificação grande. Nós fizemos o monitoramento do local com o uso de drones e fizemos o cerco para não ter risco de fuga. Ele ainda tentou correr, mas quando viu que tinha efetivo por todos os lados, se entregou sem nenhuma resistência", detalha.

Após ser capturado, Ângelo passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel). A Vara de Execuções Penais e o Sistema de Administração Penitenciária decidirão onde ele cumprirá os 14 anos de pena restantes.



Ângelo responde por homicídios, posse ilegal de arma de fogo, roubo e tentativa de homicídio por reagir ao efetivo da Polícia Militar. "É um indivíduo perigoso. Se ele ficasse mais tempo na rua, certamente ia cometer novos crimes, provavelmente crimes de homicídio. Ele mata a mando de pessoas de maior grau em uma organização criminosa", avalia o delegado-chefe do GOE.

Como aconteceu a fuga

Além de Ângelo, outros dois detentos conseguiram pular o muro do Presídio Policial Penal Leonardo Lago por volta das 5h do dia 14 de novembro. Um deles foi capturado ainda nas proximidades do presídio. Felipe Silva de Lima, de 35 anos, continua foragido. Durante a coletiva, a Polícia Civil divulgou foto de Felipe, que segue foragido.

Um policial militar responsável pela sentinela da unidade chegou a ser preso, suspeito de abandono de posto e fuga culposa de preso. No entanto, ele foi liberado após audiência de custódia. A Polícia Judiciária Militar recomendou abertura de inquérito para investigar a conduta dos agentes que estavam em serviço durante o ocorrido.

