A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abre, na próxima segunda-feira (30), as inscrições para um processo seletivo com 8.793 vagas em cursos técnicos gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EaD) semipresencial. As oportunidades são oferecidas pela Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac), e os interessados poderão se inscrever até 11 de dezembro, pelo site da secretaria.
A seleção contempla 11 formações, entre elas Biblioteconomia, Secretaria Escolar, Tradução e Interpretação de Libras, Logística, Recursos Humanos, Administração, Design Gráfico, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Segurança do Trabalho e Multimídia.
As vagas estão distribuídas em 106 polos de apoio presencial, localizados em 71 municípios pernambucanos. Os espaços funcionam em Escolas Técnicas Estaduais e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem).
O ingresso será definido por uma prova objetiva, em etapa única, com questões de Língua Portuguesa e Matemática. O exame será realizado remotamente, em data e horário escolhidos pelo candidato no momento da inscrição.
Para participar, será necessário dispor de computador com acesso à internet. Candidatos sem os equipamentos poderão utilizar os laboratórios de informática dos polos de apoio presencial.
Os cursos têm duração de um ano e seis meses, com atividades presenciais uma vez por semana. Há duas modalidades de ingresso, sendo elas a concomitante, destinada a estudantes que estejam cursando o segundo ano do Ensino Médio, e subsequente, voltada para quem já concluiu essa etapa da educação básica.