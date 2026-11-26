A seleção contempla 11 formações, entre elas Biblioteconomia, Secretaria Escolar, Tradução e Interpretação de Libras, Logística, Recursos Humanos, Administração, Design Gráfico, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Segurança do Trabalho e Multimídia.

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abre, na próxima segunda-feira (30), as inscrições para um processo seletivo com 8.793 vagas em cursos técnicos gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EaD) semipresencial. As oportunidades são oferecidas pela Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac), e os interessados poderão se inscrever até 11 de dezembro, pelo site da secretaria.

As vagas estão distribuídas em 106 polos de apoio presencial, localizados em 71 municípios pernambucanos. Os espaços funcionam em Escolas Técnicas Estaduais e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem).

O ingresso será definido por uma prova objetiva, em etapa única, com questões de Língua Portuguesa e Matemática. O exame será realizado remotamente, em data e horário escolhidos pelo candidato no momento da inscrição.

Para participar, será necessário dispor de computador com acesso à internet. Candidatos sem os equipamentos poderão utilizar os laboratórios de informática dos polos de apoio presencial.

Os cursos têm duração de um ano e seis meses, com atividades presenciais uma vez por semana. Há duas modalidades de ingresso, sendo elas a concomitante, destinada a estudantes que estejam cursando o segundo ano do Ensino Médio, e subsequente, voltada para quem já concluiu essa etapa da educação básica.