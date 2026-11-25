De iniciativa do Executivo federal, o Projeto de Lei (PL) nº 5.894/2025 havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro. O Brasil estava sem um Plano Nacional de Cultura vigente desde 2024, quando expirou a validade do documento instituído em 2010. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, acompanhou a votação no plenário do Senado.

Com relatoria do senador pernambucano Humberto Costa (PT), o Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (24), o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Cultura (PNC) para os próximos dez anos. A proposta, que também foi defendida em plenário pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo na Casa, estabelece diretrizes para as políticas públicas do setor e novas regras para o repasse de recursos federais a estados e municípios. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seu parecer, Humberto Costa ressaltou a necessidade de retomar o planejamento de longo prazo no setor cultural e de ampliar a articulação entre as diferentes esferas do poder público. O pernambucano também destacou a valorização dos profissionais da cultura, incluindo mestres e mestras das tradições populares.

Entre as prioridades do novo plano estão a redução das desigualdades na distribuição dos recursos destinados ao setor, a simplificação do acesso aos mecanismos de financiamento, a preservação do patrimônio histórico e cultural e o fortalecimento da economia criativa.

Teresa Leitão rebate questionamentos da oposição

Um dos pontos que suscitaram divergências durante a discussão foi a obrigatoriedade, a partir de 2028, de adesão dos estados e municípios ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) para o recebimento de recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

O senador Jorge Seif (PL-SC) questionou a exigência, sob o argumento de que a medida poderia comprometer a autonomia dos entes federativos. O parlamentar também apresentou ressalvas aos critérios de reparação cultural e ao tratamento dispensado às manifestações culturais cristãs.

Em resposta, Teresa Leitão defendeu que a proposta preserva as atribuições dos governos estaduais e municipais e estabelece mecanismos de cooperação para a execução das políticas culturais.

Segundo a pernambucana, o objetivo do plano é consolidar as responsabilidades de cada esfera de governo, de modo a garantir maior integração na implementação das ações do setor.

Durante as negociações em plenário, Humberto Costa acolheu sugestões de parlamentares da oposição, entre elas a inclusão das culturas cristãs entre as temáticas transversais do plano, ao lado das culturas indígenas e afro-brasileiras. Os ajustes levaram à retirada de três destaques apresentados pelo PL.

Estados e municípios terão de adequar planos de cultura

O projeto aprovado pelo Senado prevê que estados e municípios elaborem ou revisem seus respectivos planos de cultura com base nas diretrizes nacionais, respeitadas as particularidades locais e regionais.

A proposta também institui um comitê responsável pela coordenação estratégica do PNC, com representantes do Ministério da Cultura, do Conselho Nacional de Política Cultural e dos órgãos gestores estaduais e municipais.

As metas do novo plano deverão ser publicadas em até 90 dias após a publicação da lei, com a participação dos entes federativos e da sociedade civil na sua elaboração.

Durante a apresentação do parecer, Humberto Costa chamou atenção para o desempenho do plano anterior. Das 53 metas estabelecidas, apenas seis foram integralmente alcançadas ou superadas, conforme balanço do Ministério da Cultura citado pelo senador.