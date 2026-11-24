Com o tema “Novos poderes, novos caminhos: ondas políticas, inteligência artificial e os rumos de uma realidade em transformação profunda”, o encontro reuniu os consultores Francisco Cunha e Fábio Menezes para apresentar perspectivas sobre os cenários de 2027.

A expansão dos ataques cibernéticos, os desafios para conter o avanço das mudanças climáticas e a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento urbano do Recife estiveram entre os temas discutidos na 28ª edição da Agenda TGI, realizada na noite desta terça-feira (24), no Teatro RioMar, na Zona Sul.

Na análise sobre o cenário internacional, Fábio Menezes chamou atenção para a sequência de ataques hackers registrados em diferentes países e para a possibilidade de parte dessas ocorrências estar relacionada à chamada guerra híbrida, estratégia que combina conflitos militares tradicionais com ações digitais e ataques cibernéticos.

Segundo o consultor, a inteligência artificial ampliou a capacidade de atuação de pessoas com conhecimentos técnicos intermediários, aumentando o potencial de danos provocados por ataques virtuais. O avanço da tecnologia, entretanto, ainda não foi acompanhado pelo mesmo desenvolvimento dos mecanismos de proteção.

“Antes, um hacker muito experiente, qualificado e especializado conseguiria provocar determinado dano. Com a inteligência artificial, um hacker mediano consegue provocar o mesmo dano. Ou seja, ampliou-se a capacidade de ataque e, consequentemente, o potencial de danos em diferentes situações."

Ele também abordou as dificuldades para proteger instituições e a população diante desse cenário. Entre as possibilidades que vêm sendo discutidas em outros países, citou o chamado lockdown da internet, que consistiria em interromper temporariamente o acesso à rede para impedir a continuidade de ataques.

O consultor ponderou, porém, que a medida não representa necessariamente uma solução e que ainda é preciso avançar na regulamentação da inteligência artificial e no fortalecimento das defesas digitais.

Petróleo e mudanças climáticas

Ao tratar da agenda ambiental, Francisco Cunha destacou os interesses econômicos que dificultam a transição energética e a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Para ele, a influência da indústria do petróleo nas discussões internacionais contribui para retardar o fim dessa matriz energética, apesar dos alertas da comunidade científica sobre a necessidade de acelerar a descarbonização.

“O final da era do petróleo ainda vai demorar, porque existem interesses gigantescos e milionários em torno disso. Certamente, esses interesses também permeiam essas conferências. Segundo os cientistas e o próprio Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), será necessário acelerar a descarbonização”, afirmou.

O consultor também citou os investimentos da Petrobras e de outras empresas do setor como parte desse cenário. Na avaliação dele, a principal questão é saber até que ponto o planeta conseguirá suportar o prolongamento da exploração e do consumo de petróleo.

Ele ainda criticou a ausência de compromissos ambientais em articulações entre grandes potências e destacou que os interesses econômicos continuam tendo peso nas decisões sobre o futuro energético mundial.

Impactos em Pernambuco

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No cenário brasileiro, Francisco Cunha alertou para os efeitos das mudanças climáticas sobre diferentes atividades econômicas e regiões do país. Em Pernambuco, a preocupação está relacionada especialmente à extensão do território inserida no semiárido, área particularmente vulnerável às alterações no regime climático.

O consultor destacou que o enfrentamento dos problemas não deve ficar restrito à garantia do abastecimento de água. Segundo ele, é necessário considerar a dimensão dos impactos que podem atingir o estado e outros territórios nordestinos.

“Pernambuco tem 90% do seu território dentro do semiárido. O semiárido é tremendamente impactado por esse fenômeno. Então, claro que é importante garantir o abastecimento de água, mas é preciso ir além, porque as questões são muito preocupantes e os impactos podem ser muito severos”, afirmou.

Cunha acrescentou que todo o semiárido nordestino está pressionado pelas mudanças climáticas e avaliou que os países ainda não conseguiram avançar suficientemente na preparação para enfrentar os efeitos desses fenômenos. Ele também mencionou a sequência de tornados registrada no Sul do Brasil como exemplo dos eventos extremos que vêm chamando atenção.

Recife precisa de planejamento de longo prazo

A discussão sobre o futuro da capital pernambucana teve como um dos principais eixos a necessidade de reorganizar o planejamento urbano e reduzir a dependência histórica do transporte rodoviário. Francisco Cunha lembrou que o Recife passou por transformações na organização territorial a partir da adoção de um modelo de desenvolvimento baseado na abertura de estradas e avenidas e na priorização dos automóveis.

Na avaliação do consultor, essa lógica, que inicialmente representava uma solução para o deslocamento da população, passou a contribuir para os problemas de mobilidade à medida que a quantidade de veículos aumentou.

Francisco Cunha defendeu que a cidade precisa recuperar a capacidade de planejar intervenções de maneira integrada, com projetos que considerem o conjunto do território e não apenas demandas imediatas. Como exemplo, citou o Parque das Graças, intervenção associada ao projeto Parque Capibaribe que substituiu uma proposta de via rodoviária por um espaço de convivência, lazer e integração entre o rio e a cidade.

O consultor também apontou a dificuldade de estabelecer políticas públicas que ultrapassem o período de uma gestão municipal. Para ele, o planejamento de cidades precisa considerar horizontes de várias décadas, enquanto a administração pública costuma trabalhar com ciclos de quatro ou oito anos.

A recuperação do centro do Recife também foi mencionada como parte desse processo. Ele destacou a necessidade de recuperar as antigas funções dos bairros centrais e estimular novas atividades, especialmente a moradia, para ampliar a ocupação dessas áreas.

O tema também apareceu na apresentação da Agenda TGI 2027, que destacou iniciativas como o Plano Recife 500 Anos, o Parque Capibaribe, o projeto Recife Cidade Parque e o Distrito Guararapes. As propostas foram apresentadas como caminhos para requalificar espaços urbanos, ampliar as áreas verdes e preparar a cidade para desafios como o aumento do nível do mar e os alagamentos.

A agenda estadual também abordou o modelo de desenvolvimento de Pernambuco. Francisco Cunha apontou sinais de esgotamento da estrutura industrial-portuária concebida em meados do século XX, mesmo após a consolidação do Complexo de Suape, e defendeu a construção de uma nova estratégia envolvendo governo, sociedade e academia.