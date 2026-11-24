Maysa conheceu Shelda no final de 2021 e contou ao Diario de Pernambuco que a amizade foi construída com companheirismo, conversas e presença nos momentos difíceis. “Shelda era uma pessoa incrível, muito esforçada, dedicada, sincera, sem frescura e de um coração enorme. Ela sentia a dor do próximo e sempre fazia questão de estar presente”, relata.

A dentista Ingrid Shelda Santos Machado, de 25 anos, foi uma das vítimas do acidente que deixou quatro mortos na PE-009, em Ipojuca, no domingo (22). Para a amiga dela, Maysa Leite, ainda é difícil absorver e entender o ocorrido. “É muito difícil falar dela no passado, porque Shelda tinha tanta vida, tanta alegria, tantos sonhos”.

A amiga lembra que Shelda costumava telefonar para saber se estava tudo bem, demonstrava preocupação e oferecia apoio. Mas a dentista também era conhecida pelo bom humor e pelas brincadeiras.

“Era muito divertida, gostava de viver e tinha um jeito único de tornar qualquer momento especial. Nós amávamos tomar nossos vinhos, ligar uma para a outra para fofocar e conversar sobre a vida”, conta Maysa.

Nos últimos meses, Maysa acompanhava com alegria a fase profissional vivida pela amiga. Ela destacou o talento da dentista e a satisfação que ela demonstrava com as próprias conquistas.

“Ultimamente, eu estava muito feliz em ver Shelda tão realizada profissionalmente. Ela tinha mãos de fada, era muito talentosa no que fazia, estava vivendo novas experiências, conquistando suas coisas e tinha tantos planos e metas pela frente. Era lindo ver o quanto ela estava crescendo e feliz com tudo que estava construindo.”

A morte repentina tornou ainda mais dolorosa a despedida. Para Maysa, é difícil compreender que a amiga, com tantos planos pela frente, não poderá realizar os projetos que compartilhava.

“Sou muito grata por ter tido a oportunidade de viver essa amizade e por tudo que compartilhamos. Ela foi uma amiga que esteve presente de verdade na minha vida, e isso ninguém vai apagar.”

Ao recordar a convivência, Maysa disse que sentirá falta das ligações, das conversas, das brincadeiras e até das avaliações que Shelda fazia sobre tudo. “Queria muito que ela ainda estivesse aqui para viver tudo que sonhava e conquistar tudo que merecia. Mas vou guardar para sempre a lembrança da mulher alegre, forte, talentosa e maravilhosa que ela foi. Eu amei muito ter Shelda na minha vida e vou continuar amando. A saudade será eterna.”

Acidente deixou quatro mortos na PE-009

O acidente aconteceu na madrugada do domingo (22), no trecho da PE-009 entre Porto de Galinhas e Serrambi, em Ipojuca. O grupo estava em uma Toyota SW4 preta que saiu da pista, atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, colidiu contra uma árvore. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Cia do Lazer.

Além de Shelda, morreram Beatriz de Melo Acioli, médica residente natural de Alagoas; David do Nascimento Melo, de 27 anos, empresário alagoano apontado como motorista do veículo; e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos, modelo natural de Gravatá, no Agreste pernambucano.

Uma quinta ocupante, Natália Lins Peixoto Recco, foi a única sobrevivente. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Inicialmente, a unidade informou que a paciente apresentava quadro estável. Posteriormente, ela foi transferida para um hospital particular.

O Corpo de Bombeiros mobilizou três viaturas para atender à ocorrência, sendo duas de resgate e uma de salvamento. As equipes precisaram retirar as vítimas que ficaram presas às ferragens. As mortes foram confirmadas ainda no local.

Uma jovem que chegou a entrar no veículo, mas pediu para descer pouco depois, contou que ficou desconfortável com a maneira como o motorista conduzia o automóvel. Ela afirmou que deixou o carro antes do acidente e, pouco depois, encontrou o veículo destruído.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Ipojuca e informou que as diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente. A velocidade do veículo no momento da colisão e os demais fatores que podem ter contribuído para a saída da pista dependem da investigação.

