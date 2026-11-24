O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Francisco Bandeira de Mello, assume interinamente a Prefeitura do Recife nesta terça-feira (24). A mudança no comando da capital pernambucana ocorre em razão das viagens do prefeito Victor Marques (PCdoB) e do presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá (PSB).
Na última sexta-feira (20), Victor Marques viajou para a Inglaterra, onde participa de uma formação voltada a temas como gestão pública, saúde, educação e inovação. Ao embarcar, o prefeito transmitiu o cargo interinamente a Romerinho Jatobá, que tinha viagem programada e ficou à frente do Executivo municipal até esta terça-feira.
Conforme a Lei Orgânica do Recife, o presidente do TJPE ocupa o terceiro lugar na linha sucessória municipal, e esta é a primeira vez que Bandeira de Mello assume a Prefeitura. O desembargador tomou posse na presidência do Tribunal em fevereiro de 2026, quando sucedeu Ricardo Paes Barreto.