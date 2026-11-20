Raquel vai participar de agendas institucionais e cursos sobre gestão pública na Suíça e na Inglaterra até o dia 28 de novembro

Governadora Raquel Lyra transmite comando do Executivo estadual à vice-governadora Priscila Krause (Hesíodo Góes/Secom)

A vice-governadora Priscila Krause assume interinamente o comando do Executivo de Pernambuco nesta sexta-feira (20), após transmissão de cargo feita pela governadora Raquel Lyra. Priscila permanecerá à frente da administração estadual até o dia 28 de novembro, período em que a governadora cumprirá compromissos institucionais na Europa.

O roteiro internacional de Raquel abrange atividades na Suíça e no Reino Unido. Segundo o governo estadual, o objetivo da missão é absorver práticas e modelos de governança que possam ser aplicados no aprimoramento da máquina pública pernambucana.

Agenda na Suíça e no Reino Unido

Na Suíça, a governadora integra a programação do Encontro de Altas Autoridades, evento promovido pela Fundação Lemann e sediado na Universidade de Zurique.

O cronograma inclui ainda uma etapa de imersão acadêmica na Inglaterra. Na Universidade de Oxford, Raquel Lyra participará de atividades de formação voltadas à gestão pública, iniciativa organizada pela organização da sociedade civil Comunitas.