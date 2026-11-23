A concessão da honaria ao irmão do sertanejo Zezé Di Camargo foi publicada no Diário Oficial da Casa desta segunda-feira (23)

Luciano Camargo (Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou a concessão do Título de Cidadão Pernambucano ao cantor Welson David Camargo, mais conhecido como Luciano, irmão de Zezé Di Camargo. A proposta é de autoria do deputado estadual Joãozinho Tenório (PSD). A decisão, mediante a Resolução n.º 2217, foi publicada no Diário Oficial da Casa desta segunda-feira (23).

A proposta do parlamentar foi criada em abril deste ano. Conforme o texto da matéria, a concessão da honraria é um reconhecimento à "relevante contribuição à cultura brasileira" do cantor, como também "à sua estreita relação com o estado de Pernambuco ao longo de sua consagrada trajetória artística".

"A relação de Luciano com Pernambuco transcende o aspecto meramente profissional. Ao longo de décadas, sua música esteve presente nas trilhas sonoras de festas, celebrações e momentos marcantes da vida dos pernambucanos, integrando-se ao cotidiano cultural do Estado", justifica Tenório na proposição.

Titulação

A concessão do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano está prevista na Resolução n.º 1.892, de 18 de janeiro de 2023, disponibilizada no site da Alepe. De acordo com a normativa, a honraria tem o objetivo de "reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas que, em qualquer área de atuação, desenvolvam atividades em prol do Estado de Pernambuco".

O título, ainda segundo a resolução, tem o objetivo de "reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas que, em qualquer área de atuação, desenvolvam atividades em prol do Estado de Pernambuco". Conforme o documento, em casos excepcionais, os requisitos iniciais podem não ser exigidos, “desde que se trate de pessoa que, de forma pública e notória, tenha, em função de sua atuação no âmbito regional ou nacional, trazido relevantes benefícios ao estado”.

Após a aprovação dos parlamentares, a entrega da titulação, geralmente, é feita pelo presidente da Assembleia Legislativa ou pelo seu substituto legal, em reunião solene, conforme o regimento interno da Casa.