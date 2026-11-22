Parlamentar se reuniu nos últimos dias com os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão e com o deputado federal reeleito Silvio Costa Filho

Deputado estadual Antônio Moraes e senador Humberto Costa (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O deputado estadual Antônio Moraes (PSD) se reuniu, nesta quinta-feira (19), com o senador reeleito Humberto Costa (PT) para discutir as eleições para a composição da próxima Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), previstas para ocorrer no dia 1º de fevereiro de 2027. Atual vice-líder da bancada governista, Moraes pretende disputar a cadeira principal da Casa no pleito.

O encontro faz parte de um movimento do pessedista para angariar o apoio da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). De acordo com o parlamentar, Humberto demonstrou simpatia por sua candidatura, apesar de qualquer acerto precisar do aval dos três partidos integrantes da federação.

No último sábado (14), Antônio Moraes recebeu a senadora Teresa Leitão (PT) em sua terra natal, o município de Macaparana, na Zona da Mata pernambucana. Na ocasião, Teresa cumpriu uma agenda de entrega de equipamentos e exaltou a relação com Moraes.

“O trabalho vai continuar em parceria com o prefeito Paquinha [PP] e com o deputado Antônio Moraes, que é o suporte da governadora Raquel Lyra [PSD] na Assembleia Legislativa”, disse. Em seguida, a senadora participou de um almoço de articulação na fazenda do deputado.

No dia anterior à agenda com Teresa, Antônio Moraes visitou o deputado federal reeleito Silvio Costa Filho (Republicanos), atual presidente estadual de sua sigla em Pernambuco. Atualmente, a legenda conta apenas com o deputado estadual Júnior Matuto (Republicanos) na Casa de Joaquim Nabuco, e se coloca no campo de oposição ao Executivo.

Na corrida pela presidência da Alepe, Antônio Moraes vem enfrentando a concorrência dos correligionários Aglailson Victor (PSD), Joãozinho Tenório (PSD) e Débora Almeida (PSD), além de outros nomes como France Hacker (PP) e Gustavo Gouveia (Podemos).

