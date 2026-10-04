Parte de reboco de teto cai e assusta eleitores em escola de Petrolina, no Sertão
Incidente ocorreu na Escola Municipal Professor Walter Gil; área foi interditada, mas votação seguiu normalmente
Publicado: 04/10/2026 às 12:34
Incidente ocorreu na Escola Municipal Professor Walter Gil; área foi interditada, mas votação seguiu normalmente. (Reprodução/Instagram)
Eleitores que votavam na Escola Municipal Professor Walter Gil, localizada na Zona Norte de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, levaram um susto na manhã deste domingo (4). Parte do reboco do teto da instituição se desprendeu e caiu próxima à fila de votação. Ninguém ficou ferido.
Após o incidente, a área onde ocorreu a queda do material foi isolada pelas equipes no local. A escola, que abriga sete seções eleitorais e conta com mais de 2,4 mil eleitores aptos a votar, manteve o processo de votação normalmente nas demais salas.
Ver esse post no Instagram
- Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após acidente em São Paulo
- TRE-PE: 53 urnas são substituídas e cerca de 7 mil eleitores buscaram orientações do TRE-PE
- Raquel Lyra vota em Caruaru e diz estar com "coração cheio de gratidão"
- João Campos vota no Recife e diz: "Estamos prontos para uma grande vitória"