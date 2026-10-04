Parte de reboco de teto cai e assusta eleitores em escola de Petrolina, no Sertão

Incidente ocorreu na Escola Municipal Professor Walter Gil; área foi interditada, mas votação seguiu normalmente

Incidente ocorreu na Escola Municipal Professor Walter Gil; área foi interditada, mas votação seguiu normalmente. (Reprodução/Instagram)

Eleitores que votavam na Escola Municipal Professor Walter Gil, localizada na Zona Norte de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, levaram um susto na manhã deste domingo (4). Parte do reboco do teto da instituição se desprendeu e caiu próxima à fila de votação. Ninguém ficou ferido.

Após o incidente, a área onde ocorreu a queda do material foi isolada pelas equipes no local. A escola, que abriga sete seções eleitorais e conta com mais de 2,4 mil eleitores aptos a votar, manteve o processo de votação normalmente nas demais salas.