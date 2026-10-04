João Campos vota no Recife e diz: "Estamos prontos para uma grande vitória"

O ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco foi acompanhado por políticos da coligação Frente Popular e familiares

Chapa da Frente Popular de Pernambuco (Foto: Vital Marcio/Esp DP)

O ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) votou na manhã deste domingo (4) na Escola de Referência em Ensino Médio Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife.

Ele compareceu à EREM às 8h40, acompanhado por seu candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos); pelo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), e pelos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT). João também contou com o apoio da mãe, Renata Campos, e dos irmãos José, Eduarda e Pedro Campos (PSB).

Campos cumprimentou eleitores na fila de votação e concluiu seu voto por volta de 9h50. À imprensa, o candidato se demonstrou otimista e grato.



"Gostaria de agradecer o povo de Pernambuco por toda a acolhida ao longo dessa caminhada. Saudar o senador Humberto, a senadora Marília, Carlos Costa, e em nome dele, saudar a todos os companheiros de chapa. Fizemos uma caminhada muito bonita até o dia de hoje. Olho no olho, andando Pernambuco inteiro. O sentimento é de gratidão e esperança”, destaca.

Sobre a possibilidade de vencer ainda no primeiro turno, ele afirmou que o sentimento é de ânimo, mas que quem vai determinar isso são as urnas. “A gente tá animado demais pra vitória. Quem vai dizer como vai ser, primeiro ou segundo turno, é o povo. A gente tá aqui pra respeitar e pra poder dizer a vocês que a nossa parte a gente fez com muita animação e com muita alegria”, pontua.



Ele também se disse esperançoso a respeito da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O time de Lula, que representa aqui o time do povo, vai também fazer uma grande homenagem ao presidente. Acredito em uma grande votação nele em Pernambuco e a gente está pronto para uma grande vitória e poder construir esse tempo. Como eu disse, e repito, a partir do ano que vem, o palácio não terá grades e o povo vai mandar no estado”, disse.

Ao Diario, o prefeito do Recife, Victor Marques, que foi vice de João Campos nas eleições municipais de 2024, destacou a relação de parceria entre o estado e o município em uma eventual vitória do candidato do PSB.

“João será um governador que vai cuidar do Recife. Ele conhece e entende os desafios que o Recife tem, e também sabe como fazer. Então, fico feliz de poder ter essa oportunidade de governar o Recife tendo João como governador de Pernambuco. Tenho certeza que ele será governador e a gente ainda vai construir muitas coisas para a nossa cidade”, afirma.

