Raquel Lyra vota em Caruaru e diz estar com "coração cheio de gratidão"

Governadora e candidata à reeleição votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Diocesano, em Caruaru; disputa pelo Governo de Pernambuco chega ao dia da eleição marcada pelo equilíbrio entre Raquel e João Campos

Raquel Lyra (PSD) vota em Caruaru ao lado de familiares e aliados (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), votou na manhã deste domingo (4), em Caruaru, no Agreste do Estado, e afirmou que, após quatro anos de governo e uma campanha marcada por viagens pelo estado, chegou o momento de os eleitores definirem o futuro de Pernambuco.

“A gente trabalhou muito, se doou muito. Agora é a vez do povo de Pernambuco decidir”, declarou momentos antes de registrar o voto ao lado dos filhos no Colégio Diocesano, no bairro Maurício de Nassau.

Na véspera, a governadora encerrou a campanha no município com uma carreata que percorreu diferentes bairros da cidade. O ato contou com a presença da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

Ao falar sobre o encerramento da campanha, Raquel agradeceu o apoio recebido durante a corrida eleitoral e afirmou estar com o “coração cheio de gratidão”.

“Ao longo desses quatro anos, chegando em cada recanto de Pernambuco, eu quero aqui agradecer o carinho, os abraços e as orações que a gente recebeu em todos os lugares. A gente trabalhou muito, se doou muito. Agora é a vez do povo de Pernambuco decidir.”

A governadora também citou a participação do filho João na eleição. Segundo ela, este domingo tem um significado especial por ser a primeira vez que ele participa da votação. “Hoje é um dia especial para mim porque, pela primeira vez, eu recebo o voto do meu filho João, que tirou o título de eleitor. Eu quero contar com o voto dele”, afirmou.

Raquel também mencionou a carreata realizada no sábado (3), que, segundo ela, marcou o encerramento da campanha. “A gente saiu lá de Barra de Jangada, passamos pelo Recife, chegamos até Caruaru, numa manifestação linda do povo que foi às ruas para mostrar que está junto com a gente”, declarou.

A disputa pelo Governo de Pernambuco chega ao primeiro turno com cenário de equilíbrio entre Raquel e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Na última pesquisa Datafolha, divulgada no sábado (3), Raquel apareceu com 49% dos votos válidos, contra 48% de João. O levantamento ouviu 1.650 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Otimismo

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, acompanhou a votação e avaliou que a eleição poderia ser definida neste domingo. “São praticamente dois candidatos que nós temos, até porque o terceiro candidato não contou mais de 1% nas pesquisas. E a gente já acredita que essa eleição seria, como será, decidida no primeiro turno. Eu disse isso há dois anos e, assim, eu tenho certeza de que vai ser concretizado.”

Ele também falou sobre a carreata de encerramento da campanha e disse que Raquel terminou o percurso em Caruaru demonstrando tranquilidade. “Ela [Raquel Lyra] está muito tranquila, muito feliz com a carreata de ontem. Ela veio percorrendo a BR-232, Jaboatão, Recife, chegando até Caruaru. Encerramos ontem às 10h da noite. Ela, muito feliz, muito tranquila, porque realmente rodou muito todo o estado, mas com o coração tranquilo e tendo a certeza de que a população de Pernambuco vai, mais uma vez, dar esse mandato a ela, mais quatro anos para ela seguir comandando Pernambuco”, declarou.

O pai de Raquel, o ex-governador João Lyra Neto, também acompanhou a votação em Caruaru e afirmou esperar um resultado positivo para a filha.

“É um prazer muito grande estar aqui em Caruaru acompanhando a minha candidata Raquel ao governo do estado. Eu tenho a certeza de que nós teremos um bom resultado e estou torcendo para que a eleição seja tranquila, absolutamente tranquila, e que o povo possa escolher aquilo que lhe convém. Eu tenho absoluta certeza que Raquel está dentro desse conceito e agora é aguardar apenas o resultado final”, disse.

Depois de votar em Caruaru, Raquel tem agenda prevista no Recife para acompanhar a votação de integrantes da chapa majoritária, entre eles Priscila Krause, Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha.

A votação ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília. A divulgação da apuração dos votos está autorizada a partir das 17h.