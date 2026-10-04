TRE-PE: 53 urnas são substituídas e cerca de 7 mil eleitores buscaram orientações do TRE-PE

Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PE, George Maciel, afirmou que as eleições em Pernambuco estão correndo conforme o planejado

Entre os principais problemas apresentados nas urnas, estão: defeito no terminal do mesário, urna com hardware desligando, entre outros. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil© )

A divulgação do primeiro balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) aponta que 53 urnas eletrônicas no estado precisaram ser substituídas até as 10h deste domingo (04), durante as Eleições Gerais 2026. Além disso, cerca de 7 mil eleitores ligaram para os canais de atendimento do órgão pedindo orientações.

As informações do primeiro balanço foram divulgadas pelo secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PE, George Maciel, durante coletiva de imprensa.

“Tudo está correndo conforme planejado. Até esse momento, a gente só teve 53 urnas substituídas. É importante dizer que, quando a gente substitui a urna, isso é um procedimento previsto, pois temos urna de contingência no Estado para essas trocas", explicou.

Ainda de acordo com Maciel, "a urna é um equipamento eletrônico, que está sujeito a alguma falha no dia da eleição". "Mas, até agora, a quantidade de substituições está muito aquém do esperado. As sessões estão transcorrendo da melhor forma possível", ressaltou.

Segundo o balanço, apenas três urnas no Recife precisaram ser substituídas até as 10h deste domingo (04). O restante das substituições foi feito em cidades espalhadas por todas as regiões do território pernambucano.

Entre os principais problemas apresentados nas urnas, estão: defeito no terminal do mesário, urna com hardware desligando, entre outras intercorrências. Com relação às dúvidas dos eleitores, o TRE-PE apontou que as principais ocorrências atendidas pelos canais foram sobre a situação eleitoral e local de votação.

Ainda de acordo com o secretário, "7 mil pessoas que já procuraram o Tribunal hoje" nos canais de atendimento do TRE-PE para tirar as últimas dúvidas e buscar informações. "Só no nosso Call Center, a gente já atendeu mais de 2 mil pessoas. Já pelos canais eletrônicos, que são o WhatsApp, Telegram e site do Tribunal, a gente já soma mais de 5 mil atendimentos para esses eleitores. Tudo está transcorrendo da melhor forma possível”, detalhou o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PE, George Maciel.

Durante toda a eleição, os mais de 7,2 milhões de eleitores em Pernambuco podem tirar dúvidas pelo WhatsApp, pelo número (81) 3194-9400, o mesmo utilizado pelo Disque Eleitor. O atendimento será feito por uma assistente virtual do TRE-PE, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos fins de semana e feriados.

Pelo WhatsApp, a assistente virtual orienta sobre local de votação, situação do título, justificativa eleitoral, débitos com a Justiça Eleitoral, emissão de certidões e outros serviços.

Além disso, o atendimento com o chatbot continua disponível no portal do TRE-PE. Para acessar, basta entrar no www.tre-pe.jus.br, clicar no Fale Conosco e, no bloco Chat, clicar em Iniciar e Enviar a pergunta.

Quem preferir falar com um atendente no Disque Eleitor pode ligar para o (81) 3194-9400, o mesmo número usado para o atendimento pelo WhatsApp.