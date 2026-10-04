Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após acidente em São Paulo

Reni Amaral bateu a cabeça durante agenda de campanha da filha e segue na UTI

Reni Amaral, mãe de Tabata Amaral e sogra de João Campos (Reprodução/Instagram)

Reni Amaral, mãe da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), está internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma caminhada de campanha da filha, no Parque da Independência, em São Paulo. A parlamentar confirmou a notícia na manhã deste domingo (4), por meio do X, antigo Twitter.

Reni Amaral é sogra de João Campos, ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco. A mãe de Tabata bateu a cabeça durante a agenda e foi levada ao Hospital São Camilo, no Ipiranga, onde passou por uma cirurgia de emergência e permanece na UTI.

Segundo a deputada, ela aguarda novos exames para avaliar a evolução do quadro clínico. Até o momento, não há previsão de alta. No post, Tabata pede orações pela recuperação da mãe: “Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações”.

João Campos e Tabata Amaral estão juntos desde 2019, quando se conheceram em Brasília. O casal anunciou o noivado em novembro de 2025 e oficializou a união em fevereiro deste ano, em cerimônia na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.

