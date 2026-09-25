Em agenda no Sertão do Araripe, Raquel vistoria obra da aguardada Adutora de Negreiros
Adutora de Negreiros, no Sertão do Araripe, tem previsão de conclusão em 2028. Na localidade, a governadora Raquel Lyra (PSD) visitou a construção, que promete ofertar água para cerca de 420 mil pessoas de 11 cidades da região
Publicado: 25/09/2026 às 21:28
Governadora Raquel Lyra (PSD) visitou obra cuja ordem de serviço foi assinada no último mês de maio (Foto: Miva Filho/Divulgação)
Em agenda no Sertão do Araripe, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, (PSD) visitou, nesta quinta-feira (25), as obras da Adutora de Negreiros, na cidade de Parnamirim. A ordem de serviço foi assinada pela gestora em maio deste ano e tem previsão de conclusão para 2028.
O equipamento é aguardado há anos pela população da região. O governo promete que a adutora ampliará a oferta de água para cerca de 420 mil pessoas das cidades de Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.
“Agora, tem dia e hora pra acabar a falta d’água no Araripe. A Adutora de Negreiros é uma obra aguardada há muitos anos e que nós tivemos a decisão política de tirar do papel”, disse a governadora.
Projeto
O investimento é de R$ 300 milhões, segundo a gestão, para a construção de 82 quilômetros de adutora, um reservatório, uma estação de bombeamento e uma balsa flutuante para captação de água no Reservatório de Negreiros, estrutura integrante do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco.
O calendário de abastecimento também deve ser ampliado. Atualmente, Ouricuri recebe água quatro dias e passa seis sem; Bodocó, três dias e sete sem; e Araripina, dois dias e 22 sem.
No cenário pós-obra, o governo estima que Ouricuri e Bodocó terão abastecimento diário, enquanto Araripina passará a receber água quatro dias e ficará dez sem.