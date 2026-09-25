Em agenda no Sertão do Araripe, Raquel vistoria obra da aguardada Adutora de Negreiros

Adutora de Negreiros, no Sertão do Araripe, tem previsão de conclusão em 2028. Na localidade, a governadora Raquel Lyra (PSD) visitou a construção, que promete ofertar água para cerca de 420 mil pessoas de 11 cidades da região

Governadora Raquel Lyra (PSD) visitou obra cuja ordem de serviço foi assinada no último mês de maio (Foto: Miva Filho/Divulgação)

Em agenda no Sertão do Araripe, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, (PSD) visitou, nesta quinta-feira (25), as obras da Adutora de Negreiros, na cidade de Parnamirim. A ordem de serviço foi assinada pela gestora em maio deste ano e tem previsão de conclusão para 2028.

O equipamento é aguardado há anos pela população da região. O governo promete que a adutora ampliará a oferta de água para cerca de 420 mil pessoas das cidades de Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

“Agora, tem dia e hora pra acabar a falta d’água no Araripe. A Adutora de Negreiros é uma obra aguardada há muitos anos e que nós tivemos a decisão política de tirar do papel”, disse a governadora.

Projeto

O investimento é de R$ 300 milhões, segundo a gestão, para a construção de 82 quilômetros de adutora, um reservatório, uma estação de bombeamento e uma balsa flutuante para captação de água no Reservatório de Negreiros, estrutura integrante do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco.

O calendário de abastecimento também deve ser ampliado. Atualmente, Ouricuri recebe água quatro dias e passa seis sem; Bodocó, três dias e sete sem; e Araripina, dois dias e 22 sem.

No cenário pós-obra, o governo estima que Ouricuri e Bodocó terão abastecimento diário, enquanto Araripina passará a receber água quatro dias e ficará dez sem.



