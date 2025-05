Lucia Alves, de 'Irmãos Coragem' morre aos 76 anos

Lucia Alves na "Tropicaliente", da Globo/Foto: Nelson Di Rago/TV Globo

Morreu, nesta quinta-feira (24), a atriz mineira Lucia Alves, aos 76 anos. Ela passava por um tratamento contra o câncer de pâncreas e estava internada no Rio de Janeiro em estado grave.Célebre por seus papéis em Enquanto Houver Estrelas, da TV Tupi, que marcou sua grande estreia, em 1969, Lúcia participou de vários títulos da TV Globo, como Irmãos Coragem (1970), Ti Ti Ti (1985), Anos Dourados (1986), Barriga de Aluguel (1990), Tropicaliente (1994), O Cravo e a Rosa (2000), entre outras.Lucia brilhou por sua versatilidade, deixando sua marca também em minisséries e seriados, além de participar de especiais de TV e programas humorísticos.No cinema, sua atuação no filme Bendito Fruto, de Sérgio Goldenberg, rendeu-lhe o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília em 2004, consolidando sua carreira nas telonas.Segundo nota divulgada pela assessoria, a atriz sofreu um mal-estar súbito no último domingo (13), com grave crise de falta de ar. Foi atendida às pressas no Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde recebeu os primeiros socorros com oxigenoterapia antes de ser transferida para um hospital privado.Desde sua internação na segunda-feira, Lucia permanecia em estado grave, mantida sob ventilação mecânica e sedação profunda