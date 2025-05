Vídeo mostra mulher sendo agredida por funcionário do metrô em Jaboatão

Em nota, a CBTU informou que "o caso foi encaminhado para as autoridades competentes e que aguarda a apuração para tomar as providências necessárias"

Uma mulher de 31 anos foi agredida na manhã desta segunda-feira (28), na Estação Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes, enquanto levava o filho de 10 anos, que possui Síndrome de Down, para uma sessão de terapia. A agressão, cometida por um funcionário da estação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de 61 anos, foi registrada em vídeo. Segundo relato da vítima, o menino precisou utilizar o banheiro da estação, mas não conseguiu usar o vaso sanitário de forma adequada. A mãe tentou limpar o local, mas parte dos dejetos acabou ficando no chão. Em seguida, o chefe da estação confrontou a mulher. A Polícia Civil de Pernambuco informou que o agressor foi preso em flagrante sob acusação de ameaça e vias de fato. Ele foi conduzido à Delegacia de Prazeres para a realização dos procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento. Em nota, a CBTU lamentou o ocorrido e prometeu tomar as medidas administrativas cabíveis.

NOTA DA CBTU NA ÍNTEGRA





"A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) manifesta profunda indignação em relação às imagens que circulam nas redes sociais e na imprensa, as quais retratam uma agressão ocorrida na rampa externa na Estação Alto do Céu na manhã dessa segunda-feira, 28 de abril.





A CBTU informa que vai adotar todas as medidas administrativas cabíveis, com afastamento cautelar do empregado para apuração dos fatos.





A companhia reitera seu firme posicionamento contra qualquer forma de violência e informa que promove, de maneira regular, palestras e programas de reciclagem direcionados a seus empregados, abordando a temática do enfrentamento à violência em seus diversos contextos.





A CBTU lamenta veementemente as imagens divulgadas e reafirma que quaisquer desvios de conduta ou abusos por parte de seus empregados são apurados com o máximo rigor. O objetivo é que cenas lamentáveis como estas sejam erradicadas do nosso cotidiano enquanto sociedade. "