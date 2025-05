Saiba qual setlist Lady Gaga deve cantar show gratuito em Copacabana

/Foto: The Music Journal

Neste sábado (3), a Praia de Copacabana se transforma no palco de um dos maiores fenômenos da música pop: Lady Gaga. A artista, de 39 anos, sobe ao palco montado na areia para um show gratuito que promete ser uma verdadeira viagem por sua carreira, passando pelos clássicos como Just Dance e Born This Way às faixas do novo álbum Mayhem.





A expectativa é de que o Mayhem Na Praia, como Gaga resolveu chamar o show, tenha o mesmo setlist apresentado na Cidade do México, no último sábado (26) e no domingo (27).





A passagem da estrela de Coringa 2 e Nasce Uma Estrela pelo México, por sua vez, contou com a mesma sequência de músicas dos shows do Coachella, que aconteceram nas duas semanas anteriores. O único adicional foi a música Blade Of Grass, que fala sobre o pedido de casamento feito pelo noivo da cantora, Michael Polansky.





Conforme programação divulgada pela prefeitura do Rio de Janeiro, que realiza o evento, a festa começará na Praia da Copacabana às 17h30. Primeiro, haverá apresentação de DJs convidados. Às 21h15 Lady Gaga subirá ao palco para um show que tem previsão de durar duas horas e meia. Depois, a festa segue com DJs.

Confira abaixo o possível setlist de Mayhem na Praia