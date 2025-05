Global Citizen Festival: Amazônia terá Chris Martin e Anitta; veja line-up

Com participação do Cacique Raoni Metuktireo, o evento acontece no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão

O Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece em Belém do Pará no dia 1º de novembro, acaba de confirmar o line-up com Anitta, Seu Jorge, Gaby Amarantos e Chris Martin, vocalista do Coldplay.





Com participação do Cacique Raoni Metuktireo, o evento acontece no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Outros líderes indígenas também serão palestrantes da edição.





O objetivo do evento é arrecadar US$ 1 bilhão para "proteger, restaurar e revitalizar a floresta amazônica, buscar compromissos para uma transição energética justa em todo o mundo e apoiar as comunidades que estão na linha de frente dos impactos climáticos", diz organização.





Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis exclusivamente para os moradores de Belém e do Estado do Pará. Para mais informações, acesse o site oficial.





Esta será a primeira edição do evento realizada na América Latina. O festival foi criado em 2015 pela organização internacional Global Citzen e, neste ano, reforça a campanha #ProtejaAAmazônia. Em novembro, acontece em Belém a COP 30, Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática, que reunirá lideres de todo o mundo.





Belém ainda recebe, em setembro, o espetáculo Amazônia Para Sempre, organizado pelo Rock In Rio e The Town. Em um palco flutuante no rio Guamá, Mariah Carey será a estrela da noite. As artistas paraenses Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara também se apresentam.