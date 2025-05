Petrolina celebra o café em festival com roteiro gastronômico

/Foto: Paula Theotônio

Até o dia 24 de maio, outro produto além dos vinhos e frutas da região irá ganhar destaque em Petrolina, no Sertão do São Francisco. A cidade irá sediar a 3ª edição da Rota do Café — festival promovido pelo Sebrae/PE e pela Artfully para movimentar as cafeterias locais.

Os 18 estabelecimentos participantes oferecem combos criativos com receitas à base da bebida quente tão apreciada pelos brasileiros. Os 20 primeiros clientes que completarem o roteiro serão premiados com produtos e vouchers.