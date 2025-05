GTA VI: Adiantamento de Borderlands 4 não afeta novo Grand Theft Auto, diz chefe do estúdio

Fãs afirmam que a nova data do Borderlands 4 seria um 'desvio' do lançamento do GTA VI

/Divulgação/Rockstar

Após o adiantamento na data de lançamento do Borderlands 4, rumores apontavam que a mudança poderia indicar a aproximação do GTA VI (Grand Theft Auto), game envolto por expectativas. Porém, Randy Pitchford, chefe de estúdio da Gearbox Software, negou a ligação.

Segundo Pitchford, o adiantamento é "100% resultado de confiança no jogo e na trajetória do desenvolvimento". "Tudo isso apoiado por nosso esforço para encontrar e corrigir bugs. Nossa decisão é 0% sobre qualquer outro produto sendo lançado, seja uma data oficial ou teórica", informou nas redes sociais.

Com os dois títulos sendo publicados pela Take-Two Interactive, rumores apontavam que o adiantamento poderia significar uma proximidade do anúncio da data do GTA VI. O game, considerado o mais esperado do ano, recebeu um trailer há mais de um ano e parou por aí.

Fãs afirmam que a nova data do Borderlands 4 seria um 'desvio' do lançamento do GTA, como uma forma de os dois não colidirem e disputarem mercado em um espaço de tempo curto.