Dois homens foram assassinados em Caruaru, agreste de Pernambuco

Delegacia da Mulher de Caruaru/Joel Almeida

Nesta quinta-feira (1), dois homens foram assassinados no bairro Centenário, em Caruaru, agreste do estado de Pernambuco.Segundo informações, um homem identificado com Wellington dos Santos Pacheco, de 22 anos, foi assassinado durante a madrugada, na Rua Maria Emília. Já a segunda vítima de 28 anos, identificada como George Silva Santos, foi morto em frente a sua residência. Ambas foram assassinadas por disparos de arma de fogo. As ocorrências foram registradas pela décima quarta Delegacia Seccional de Caruaru. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria delitiva.