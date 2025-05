Van com 66 mil maços de cigarro chinês é apreendida em Sertânia

PRF encontrou veículo abandonado no pátio de um posto de combustível localizado às margens da BR-232

Veículo apresentava sinais de adulteração/PRF/divulgação





Na madrugada desta quinta-feira (1), uma van carregada com 66 mil maços de cigarro de chinês foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O veículo foi encontrado abandonado no pátio de um posto de combustível localizado às margens da BR-232.

A equipe localizou a van durante uma fiscalização na Unidade Operacional de Cruzeiro do Nordeste, após receber informações de que um motorista havia abandonado uma van e saído do posto de combustível em uma caminhonete. Ao chegar no local, os agentes observaram

marcas de arrombamento na porta lateral e diversos sinais de adulteração no veículo.

Dentro da van, foram encontradas 132 caixas de um cigarro chinês, proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de ser comercializado no Brasil. Veículo e carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde.