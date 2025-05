Transporte do segundo transformador deve prosseguir viagem nesta sexta-feira (2)

/Marina Torres/DP Foto

O comboio que transporta o segundo transformador de grande porte pelas rodovias de Pernambuco fez sua parada obrigatória nesta quinta-feira (1º). A caravana segue estacionada no Km 53 da BR 101, em Paulista, zona norte do estado, onde deve permanecer até as 5h da manhã, quando segue viagem.









Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o transporte que tem cerca de 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura, está acontecendo pela manhã por conta da visibilidade da pista e também pelo tamanho da carga que necessita do máximo de atenção.





O transformador está sendo levado até o município de Campina Grande, na Paraíba, e o trajeto prevê uma logística complexa com duração estimada de três dias. Durante todo o percurso, a BR-101 Norte será temporariamente interditada por trechos para garantir a segurança do transporte, o que exigirá atenção dos motoristas que circulam pela região.





Cronograma do transporte

Nesta sexta-feira (2), o transformador dá continuidade a sua viagem . A previsão é sair do município de Paulista por volta das 5h, e deve passar pelas cidades de Abreu e Lima e Igarassu, com parada no final da tarde no posto da PRF de Igarassu, no Km 29 da BR-101.





A escolta do transformador é feita por viaturas da PRF e equipes técnicas especializadas, responsáveis por avaliar constantemente o terreno, obstáculos e possíveis interferências na via, como passarelas e fiações.





Orientações ao público

A PRF reforçou que os condutores devem estar atentos, respeitar a sinalização temporária instalada ao longo da rodovia e, sempre que possível, buscar rotas alternativas durante o deslocamento da carreta. A operação deve seguir por rodovias federais e estaduais até a fronteira com a Paraíba, onde o transformador será conduzido até o destino.

Confira alguns pontos de desvio para sair da BR-101:

1- BR 101 – Km 103 - Charneca – saída da rodovia em direção à BR 101 antiga – Pontezinha – Jaboatão dos Guararapes





2 – BR 101 – Km 82 – Viaduto da Coca-Cola – saída da rodovia em direção à Estrada da Batalha em Jaboatão dos Guararapes





3 – BR 101 – Km 80 – Fórum de Jaboatão dos Guararapes – saída da rodovia em direção a Prazeres

4 – BR 101 – Km 76 – Ibura – saída para a Avenida Dois Rios em direção ao Ipsep





5 – BR 101 – Km 73 – Ibura/Milagres - saída para a Avenida José Rufino





6 – BR 101 – Km 71 – Hospital da Mulher no Curado - saída para a Avenida Abdias de Carvalho

7 – BR 101 – Km 67 – Viaduto da Caxangá – saída para a Avenida Caxangá





8 – BR 101 – Km 64 – Viaduto de Dois Irmãos – saída para a Avenida 17 de agosto