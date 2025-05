Ação de policiais militares apreende arma e recupera caminhão roubado

A ocorrência foi deflagrada na noite desta quarta-feira (30), na BR-232, entre as cidades de São Caetano e Cachoeirinha, agreste central do estado

/Policia Militar de Pernambuco

Na noite desta quarta-feira (30), policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar, em apoio a uma equipe do Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), foram acionados para interceptar um caminhão que transitava pela BR-232, entre os municípios de São Caetano e Cachoeirinha, agreste central de Pernambuco. A ocorrência foi feita por uma possível situação de roubo ou furto.





Na rodovia, a equipe localizou o veículo em um posto de combustíveis. No local, duas pessoas se identificaram como proprietários do caminhão. No entanto, ao solicitarem a documentação do veículo, os policiais perceberam incoerência nas informações, o que motivou a abordagem aos suspeitos.





Durante a vistoria, um terceiro indivíduo foi revistado e com ele foi encontrada uma pistola calibre .40, com dez munições do mesmo calibre.





Diante das provas, os envolvidos, juntamente com a arma e o veículo apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Plantão em Belo Jardim para adoção das medidas legais cabíveis.