"Dia triste e revoltante", diz filho de médico assassinado após Justiça soltar a mãe, condenada pelo crime

O filho do médico Denirson Paes, de 54 anos, assassinado pela farmacêutica Jussara Rodrigues da Silva Paes, sua esposa, se pronunciou após a Justiça autorizar a mudança da prisão dela para o regime domiciliar.



"Dia triste e revoltante para quem, assim como eu, acredita (ou tenta acredita) em Justiça nesse país", escreveu Daniel Paes, filho do casal, por meio das redes sociais.



Ainda na mensagem, Daniel homenageia o pai. "Independentemente, seu legado continua em mim e sempre será assim. Obrigado por ter me ensinado tanto, por ter sido um ótimo pai e ter muita influência em quem eu sou hoje. Te amo, pra sempre", finaliza.



A farmacêutica foi condenada pelo assassinato, esquartejamento e ocultação do cadáver do marido em 2018. Nesta quarta (30), a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital decidiu acatar um habeas corpus impetrado pela defesa, alegando irregularidades no processo e excesso de prazo na prisão preventiva.



Jussara cumpria pena na Colônia Prisional Feminina de Abreu e Lima, no Grande Recife.O crime ocorreu em Aldeia, Camaragibe, no Grande Recife. Segundo as investigações, a mulher teria matado o marido, esquartejado o corpo e ocultado os restos mortais em uma cacimba no quintal da residência do casal. A motivação do crime estaria relacionada a conflitos conjugais, traição e questões patrimoniais.