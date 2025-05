Suspeito de importunar sexualmente mulheres em frente a academias é preso em Boa Viagem

Ele é suspeito de agir nas proximidades de academias nos bairros da Madalena e do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife

/Foto: Reprodução/ Tv Guararapes

Um homem de 46 anos, conhecido como "tarado da Madalena", foi preso na manhã deste domingo (21), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ele é suspeito de praticar importunação sexual contra mulheres nas proximidades de academias, especialmente durante os primeiros horários do dia.





As investigações apontam que as abordagens ocorriam, principalmente, nos bairros da Madalena e do Cordeiro, ambos na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi possível graças à análise de imagens de câmeras de segurança e às denúncias feitas por vítimas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado no dia 1º de abril, por volta das 6h20, o suspeito aparece em frente a uma academia, montado em uma motocicleta. Nas imagens, ele desce do veículo, simula estar manuseando o celular, pega uma mochila e, após alguns minutos, abaixa as roupas e expõe o órgão genital ao notar a presença de mulheres na área.





Ao ser conduzido à delegacia, o homem chegou a chorar, demonstrando medo de ser preso.





A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que, após a adoção das medidas administrativas cabíveis, o detido foi colocado à disposição da Justiça.