Profissionais da saúde mental do Recife aderem à greve dos servidores municipais

Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental do Recife anunciaram, nesta semana, a adesão à greve dos servidores municipais, intensificando a mobilização por remuneração digna e melhores condições de trabalho. Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo reforça que a paralisação também busca garantir a qualidade do atendimento prestado à população recifense nos equipamentos públicos de saúde mental.





“Estamos aderindo à greve dos servidores/as da Prefeitura do Recife. Além da solicitação de uma remuneração digna aos trabalhadores/as, a luta é pela qualidade do serviço público ofertado à população recifense”, diz o comunicado, que ainda convoca o apoio da sociedade por meio das redes sociais, onde novas atualizações sobre o movimento devem ser divulgadas.





A mobilização ocorre em meio às negociações salariais com a Prefeitura do Recife. Em resposta, a Secretaria de Administração afirmou que a Mesa de Negociação com as categorias continua aberta e que o diálogo segue “permanente”, respeitando os trâmites previstos em campanhas salariais.





A gestão municipal também destacou que, nos últimos anos, foram concedidos ganhos reais aos servidores e realizadas “as maiores contratações da história”, por meio de concursos públicos em diversas áreas. Segundo a nota oficial, essas ações contribuíram para a elevação da qualidade dos serviços prestados e das condições de trabalho dos próprios servidores.