Obras na Barragem de Panelas II, no Agreste, recebem mais R$ 11 milhões para serem concluídas

Obras devem ser finalizadas ainda neste semestre/Foto: Dênio Simões/MIDR

A barragem de Panelas II recebeu, nesta terça-feira (29), R$ 11.510.097,24 referente a 3ª parcela do repasse dedicado à conclusão da obra repassados pelo governo federal. Ao todo, são cinco parcelas do mesmo valor. A estrutura fica localizada no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco.





Anteriormente, em em janeiro de 2024, o governo do estado assinou a ordem de serviço das obras de conclusão e o governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), anunciou que investiria R$ 55,8 milhões para a retomada e conclusão dos trabalhos.





A barragem visa prevenir inundações como as registradas no passado e fortalecer a agricultura irrigada, ao fornecer água para a atividade. Com capacidade de armazenar 16,9 milhões de metros cúbicos de água, a obra beneficiará mais de 200 mil pessoas.

"Esta é uma obra de grande relevância para a população desta região de Pernambuco. Não só Panelas, mas obras em outras barragens são prioridade para o Governo Federal e estão previstas no Novo PAC", destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. "Isso é importante porque estamos falando de contenção e, futuramente, abastecimento, o que ajudará uma população que sofre muito com a questão das cheias", ressaltou.





A expectativa para conclusão das obras da barragem é até o final do primeiro semestre deste ano. Além das obras civis, serão investidos mais R$ 8,2 milhões em programas ambientais, de reflorestamento e de segurança de barragens.

Parada desde 2014





A barragem de Panelas II teve a obra retomada em 2024, após mais de 10 anos de paralisação.

"Quando a gente fala de segurança hídrica, é justamente este tipo de empreendimento que precisamos tratar como prioridade. Nós cuidamos das obras de infraestrutura hídrica que viabilizam água até mesmo nos momentos hidrológicos extremos, como enxurradas ou estiagem, como a Região Nordeste vem passando", afirmou o secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira.