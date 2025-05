Militar da Aeronáutica morre após sofrer parada cardíaca em prova de rua no Recife

Apesar de ser levado ao Hospital da Restauração, homem não resistiu à parada cardíaca/Foto: Rafael Vieira/DP

Um homem de 41 anos morreu durante o Circuito das Estações Outono, realizado na manhã deste domingo (27) no centro do Recife. O corredor, que era militar da Aeronáutica, sofreu uma parada cardíaca no percurso da prova.





Em nota oficial, a Norte MKT, responsável pela organização da corrida, informou que Jadson Oliveira da Silva competia na modalidade de 13 quilômetros, a mais longa das três opções disponíveis no circuito, que incluía também provas de 5 km e 10.





Ele começou a passar mal no oitavo quilômetro da corrida, região próxima à Ponte Paulo Guerra, entre o Pina e a Cabanga. Equipes médicas o atenderam no local e o transportaram para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, mas chegou sem vida na unidade hospitalar.





A empresa se solidarizou com a família do militar e lamentou o ocorrido. "Nossa solidariedade e condolências à família nesse momento difícil”, diz o comunicado.





A Polícia Civil informou que está investigando a ocorrência. Até o momento, Polícia Militar, Hospital da Restauração e a Aeronáutica não se pronunciaram sobre a morte do militar. A reportagem será atualizada quando as instituições se manifestarem.