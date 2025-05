''Infelizmente, Hellen não resistiu", diz mãe de menina atingida por bala perdida; tiroteio foi filmado

Crime aconteceu na véspera do aniversário da criança, que completara 4 anos, em Água Fria, no Recife

Hellen levou bala perdida/Foto: Redes Sociais

]magens divulgadas em redes sociais mostram o tiroteio que provocou a morte da criança baleada no colo da mãe, no Recife.





Hellen Santos de Souza morreu no início da noite de domingo (13), no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, segundo a assessoria da unidade.





Os vídeos mostram a correria na comunidade, em Água Fria, na véspera do aniversário de 4 anos da criança.

Hellen foi atingida por uma bala perdida na cabeça e chegou ao HR em estado muito grave.





A morte foi confirmada pela mãe da criança, por volta das 18h30, em uma publicação nas redes sociais.

Uma amiga da família também confirmou a informação para a equipe do Diario de Pernambuco.

''Gente, infelizmente, Helllen Não resistiu", escrfeveu a mãe.

Hellen foi baleada na noite do sábado (12), na Rua Córrego do Deodato, e chegou a ser socorrida com o apoio da Polícia Militar.

Ela foi levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia e foi entubada na sala vermelha da pediatria.

O disparo atingiu a cabeça da criança, provocando perda de massa encefálica. Apesar dos esforços da equipe médica, Hellen não resistiu aos ferimentos.





A morte da menina, registrada no mesmo dia em que completaria 4 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade.





Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso.