Pernambuco inaugura primeira Cozinha Comunitária em território indígena das regiões Nordeste e Norte

O equipamento foi entregue nesta segunda (30) na Aldeia Caldeirão do Povo Pankararu, no município de Jatobá

/Foto: Janaína Pepeu/Secom

Uma Coznha Comunitária foi inaugurada na Aldeia Caldeirão do Povo Pankararu, no município de Jatobá, no Sertão de Itaparica, nesta segunda-feira (30). O equipamento se soma a outras 196 cozinhas abertas pelo governo do estado.

A unidade faz parte do programa Bom Prato, que distribuiu mais de 13 milhões de refeições, segundo a gestão Cada unidade recebe R$ 50 mil para estruturação e R$ 20 mil mensais de cofinanciamento estadual. O equipamento foi entregue pelo Governo de Pernambuco em parceria com a Prefeitura de Jatobá. Cada unidade recebe R$ 50 mil de investimento inicial para estruturação e equipamentos e mais R$ 20 mil mensais de repasse via cofinanciamento estadual para custeio.



“Esta cozinha representa o reconhecimento da resistência do povo Pankararu. Nosso compromisso é construir um Pernambuco mais justo, onde cada um viva feliz no seu chão. Estamos garantindo comida de qualidade chegando na mesa das famílias, respeitando aos valores culturais indígenas, beneficiando, sobretudo, as mulheres e as crianças, com esta política tão importante de combate à fome no nosso Estado”, destacou a governadora Raquel Lyra.





De acordo com o secretário estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga, a previsão é que a Cozinha Comunitária Raízes Indígenas beneficie 200 famílias por dia, totalizando mil pratos por semana. “É uma alegria muito grande, já são mais de 13 milhões de pratos de comida entregues, 40 mil por dia. O Governo do Estado acerta em cheio em fazer esse trabalho para os povos originários, que tanto precisam e que merecem. E, como sempre, a gestão chegando junto da população”, afirmou.





A inauguração dessa cozinha comunitária vai muda a vida da gente. Vai ajudar não só a mim, mas aos meus meninos e a todas as famílias”, disse a moradora Aldeia Caldeirão, mãe de três crianças.





