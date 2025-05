Barragens de Jucazinho e de Brejão recebem obras emergenciais para enfrentar baixos níveis

Ambos reservatórios estão em situação de pré-colapso. Jucazinho está com apenas 3,42% de seu volume. Brejão está com 2,6% de sua capacidade total.

Ausência de chuvas tem provocado quedas significativas nos níveis dos reservatórios/Hans Von Manteuffel/Compesa; Divulgação/Compesa

As barragens de Jucazinho e de Brejão, localizadas, respectivamente, em Surubim e Sairé, no Agreste de Pernambuco, estão recebendo ações emergenciais, realizadas pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), para captação da reserva técnica dos dois mananciais, que estão em situação de pré-colapso.





Em Jucazinho, foi iniciada nesta quarta-feira (30), a fase de testes da obra finalizada para captar a reserva técnica da barragem, através de dois flutuantes instalados no manancial. Com uma nova tomada de água ancorada no paredão da barragem, a expectativa é que o reservatório volte a atender Bezerros, também no agreste do estado, com uma vazão entre 90 e 100 litros por segundo.





A mesma obra será realizada em Brejão. Serão instalados, ainda nesta semana, geradores e motobombas para captar a reserva técnica a partir de uma balsa flutuante. A previsão é que, a partir da próxima sexta-feira (2), a balsa esteja em operação. Mesmo com essa medida emergencial, a vazão prevista será significativamente inferior à média histórica do sistema Brejão.





Atualmente, o reservatório de Jucazinho, que tem capacidade de armazenamento de 204 milhões de metros cúbicos de água, está com apenas 3,42% de seu volume. Já a barragem de Brejão, que armazena 1,6 milhão de metros cúbicos de água, está com apenas 2,6% de sua capacidade total.





A ausência de chuvas no Agreste pernambucano tem provocado quedas significativas nos níveis de armazenamento dos reservatórios, que impactam no abastecimento das cidades da região, como Bezerros, que depende dos dois mananciais.





O município, atualmente, está recebendo apenas 30 litros de água por segundo, o que permite atender apenas a área central da cidade. Essa água é proveniente da barragem Boa Vista, que está mandando 15 litros por segundo para a elevatória (sistema de bombeamento) Araçá, ambas localizadas em Sairé, onde segue para a Estação de Tratamento de Água de Bezerros (ETA) e se complementa com os 15 litros por segundo que Brejão ainda está produzindo.





O abastecimento nas demais áreas da cidade está suspenso e irá voltar em sistema de rodízio após a finalização das ações emergenciais. A Compesa também está complementando o abastecimento com 15 caminhões-pipa para atender os serviços essenciais na cidade, a exemplo de hospitais e escolas.





Obras hídricas estruturadoras para Bezerros

A Compesa está realizando obras estruturadoras com as adutoras do Agreste e de Serro Azul, visando oferecer segurança hídrica ao município.





O trecho da Adutora do Agreste entre Caruaru e Gravatá, o qual atenderá Bezerros, está com 72% das obras concluídas. Segundo a Compesa, existe a possibilidade de que os testes do trecho até Bezerros sejam iniciados a partir de junho deste ano.





Já as obras da Adutora de Serro Azul estão com 60% de sua estrutura testadas. Esta adutora transportará água da Barragem de Serro Azul, em Palmares, por 58 quilômetros até a interligação da Adutora do Agreste, entre os municípios de Caruaru e Bezerros, quando os dois empreendimentos serão operados de forma integrada. A expectativa é que o restante da etapa seja finalizada no segundo semestre.