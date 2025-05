Transformador em Pernambuco: confira os locais por onde ele vai passar nesta quinta (1º)

Este é o segundo transformador transportado pela BR 101 em poucos meses/Foto: Rafael Vieir/DP Foto

Um transformador de energia, com 250 toneladas, está cruzando Pernambuco neste fim de semana em uma operação logística complexa que chama atenção, mais uma vez, pelo tamanho e pela lentidão do trajeto. A peça tem 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura e passa por sete cidades do estado.





O comboio terá início, oficialmente, às 5h de quinta e o processo deve ser encerrado na segunda-feira (5). Mais uma vez, o transporte do equipamento vai cortar a BR-101 e a escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está dividida em três etapas;





A operação começa no Km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. No primeiro dia, a carreta especial escoltada passará pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista, com previsão de chegada ao Km 53 da rodovia, em Paulista, por volta das 14h.





Na sexta-feira (2), segundo dia da operação, o comboio sairá de Paulista também às 5h da manhã e seguirá pelas cidades de Abreu e Lima e Igarassu. A previsão é que a carga pare no fim da tarde no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Igarassu, localizado no Km 29 da BR-101.





Após uma pausa no fim de semana, o transporte será retomado na segunda-feira (5), a partir das 8h, com a escolta seguindo em direção ao município de Goiana. A partir daí, o equipamento cruza a divisa de estados e segue viagem até a Paraíba, onde será instalado em uma planta eólica localizada entre as cidades de Nova Palmeira e Campina Grande.





Atenção para interdições e atrasos no trânsito





A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com equipes de engenharia da empresa responsável, alerta para interdições temporárias, especialmente em trechos urbanos e em horários noturnos, quando a maior parte da movimentação ocorrerá para minimizar os impactos no tráfego.





A população é orientada a evitar trafegar nas rotas sinalizadas nos dias de passagem, seguir orientações de trânsito e segurança, aproveitar para assistir, com segurança, a passagem da carreta, que costuma atrair curiosos e entusiastas de logística e engenharia.





Confira alguns pontos de desvio para sair da BR-101:





1- BR 101 – Km 103 - Charneca – saída da rodovia em direção à BR 101 antiga – Pontezinha – Jaboatão dos Guararapes





2 – BR 101 – Km 82 – Viaduto da Coca-Cola – saída da rodovia em direção à Estrada da Batalha em Jaboatão dos Guararapes





3 – BR 101 – Km 80 – Fórum de Jaboatão dos Guararapes – saída da rodovia em direção a Prazeres





4 – BR 101 – Km 76 – Ibura – saída para a Avenida Dois Rios em direção ao Ipsep





5 – BR 101 – Km 73 – Ibura/Milagres - saída para a Avenida José Rufino





6 – BR 101 – Km 71 – Hospital da Mulher no Curado - saída para a Avenida Abdias de Carvalho





7 – BR 101 – Km 67 – Viaduto da Caxangá – saída para a Avenida Caxangá





8 – BR 101 – Km 64 – Viaduto de Dois Irmãos – saída para a Avenida 17 de agosto





9 – BR 101 – Km 63 – Terminal da Macaxeira – saída para a Avenida Norte





Quem precisa chegar em Abreu e Lima ou Igarassu, pode optar pela PE 15.