AMPARE: A rede de solidariedade que transforma vidas nas ruas do Recife

/Foto: Divulgação/AMPARE





Criado em 2017 por um grupo de amigos do ensino médio com o desejo de fazer a diferença, o Grupo AMPARE é uma iniciativa social em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Com atuação voluntária e sem fins lucrativos, o coletivo já impactou mais de sete mil vidas por meio da distribuição de alimentos, escuta humanizada e ações de acolhimento nas ruas do Recife.

O que nasceu como uma pequena ação para arrecadar roupas e servir um “sopão” se transformou, ao longo dos anos, em um movimento com estrutura organizada e campanhas contínuas. Atualmente, a cada quarta-feira, o grupo realiza uma ronda noturna na Zona Sul da capital, levando em média 100 marmitas, água, café, roupas e, sobretudo, atenção e respeito a quem mais precisa. “A gente não entrega só comida. A gente oferece acolhimento e respeito”, diz Arthur Teixeira, diretor do AMPARE.

A atuação do AMPARE vai além da simples doação: trata-se de um trabalho focado na dignidade. Com princípios que, segundo ele, envolvem ética, transparência e respeito à diversidade, o grupo acredita que transformar vidas começa com escuta e presença.

Segundo Arthur Teixeira, diretor do grupo, o AMPARE, passou por uma transformação significativa em 2020, ano em que a pandemia escancarou a situação crítica das pessoas em situação de rua. A partir dali, o grupo centralizou sua missão nesse público, estruturando a iniciativa das “rondas” e intensificando sua atuação nos bairros de Boa Viagem, Pina e áreas adjacentes.

As ações não se limitam às quartas-feiras. Durante o ano, o AMPARE também organiza campanhas maiores, em comunidades carentes, como o Banho Solidário, evento anual realizado em dezembro. Nessa ação, a entidade mobiliza voluntários para oferecer um verdadeiro mutirão de serviços: banho, refeições e doações de roupas. Além disso, também é feita uma programação especial para as crianças como a entrega de brinquedos, lanche e também recreação. O objetivo que os cerca é devolver dignidade e bem-estar a quem muitas vezes é ignorado pela sociedade.

Para o futuro, os planos são carregados de esperança. Entre os principais projetos está a criação da Casa AMPARE, um espaço próprio que funcione como centro de planejamento e, futuramente, também de acolhimento. Outro objetivo é transformar o Banho Solidário em uma ação semanal, com o uso de uma cabine móvel acoplada às rondas, oferecendo higiene e conforto com mais frequência.





“Nosso sonho é levar não só o alimento, mas também a possibilidade de um banho digno, um corte de cabelo, um momento de cuidado para quem vive nas ruas”, diz Arthur.

O trabalho do AMPARE é prova de que, mesmo diante das adversidades, o afeto e a solidariedade ainda movem pessoas e transformam realidades. Em tempos em que os desafios sociais se tornam cada vez mais urgentes, iniciativas como essa reacendem a esperança de uma cidade mais justa, humana e igualitária.