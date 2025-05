Empréstimo da Alepe irá para o Arco Metropolitano

Boa parte do R$ 1,5 bilhão, segundo secretário de Planejamento, irá para a obra. Expectativa é que serviço do trecho Sul inicie ainda este ano

/Foto: Rafael Vieria/DP Foto

A obra do Arco Metropolitano irá receber “boa parte” do empréstimo de R$ 1,5 bilhão que aguarda a autorização definitiva da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A informação foi dada, ontem, pelo secretário estadual de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento de Pernambuco, Fabrício Marques.

No dia 11 de abril, a empresa potiguar TCPAV ganhou a proposta de licitação para o trecho Sul do Arco Metropolitano com valor de R$ 629,9 milhões. Com mais de 25 km de extensão, o trecho Sul liga a BR-408 a BR-101 Sul, passando pela BR-232. A expectativa do governo estadual é iniciar a obra no segundo semestre, após a conclusão da análise das propostas de licitação.

“O foco do investimento (do empréstimo) é na construção do Arco Metropolitanos e na duplicação da BR-232”, afirmou o secretário em entrevista à Rádio Jornal, ressaltando que ambas as obras também terão investimentos do governo federal. Ainda de acordo com Marques, o foco dos recursos é em projetos de enfrentamento “dos desafios hídricos” e na recuperação da malha viária.

Ainda segundo o secretário, “a concretização dessa operação, com a aprovação da Alepe, deve ocorrer apenas em agosto e setembro (deste ano)”, explicou Marques, sobre o empréstimo de R$ 1,5 bilhão.

Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de R$ 2,2 bilhões de reais podem ser concedidos ao governo por meio de empréstimos. Além do empréstimo de R$ 1,5 bilhão cuja aprovação do projeto de lei que autoriza a contratação pode ocorrer na próxima semana, o Senado Federal concedeu ao estado, no último dia 29, um empréstimo de US$ 90 milhões, cerca de R$ 486 milhões, do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, visando financiar Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (Prosar).

Já no último dia 24, a governadora Raquel Lyra (PSD) fez um empréstimo de R$ 288 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro deve ser usado para investir na infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento de recursos hídricos, manutenção das vias, obras em hospitais, aquisição de equipamentos e reforço na segurança. O governo, no entanto, ainda não divulgou quanto de cada setor será atendido ou quais regiões do estado irão receber esses investimentos.