Queda de avião mata duas pessoas e 1 cachorro na Califórnia

Ao todo, 40 bombeiros foram ao local para combater as chamas. O piloto, um passageiro e um cachorro que estavam a bordo morreram

/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um avião de pequeno porte caiu em um bairro de Simi Valley, na Califórnia (EUA), no sábado (3/5), resultando na morte de duas pessoas e de um cachorro que estavam a bordo, além de danificar casas da região.

Os bombeiros foram acionados, e a polícia isolou as ruas, alertando as pessoas para que se afastassem da área.





A aeronave, um Vans RV-10 — monomotor de asa fixa com quatro assentos — tinha como destino o Aeroporto de Camarillo, no mesmo estado, quando caiu no bairro.