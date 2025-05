INSS abre processo contra 12 entidades envolvidas no escândalo do desconto indevido

Corregedor do INSS deu prazo de 180 dias para a conclusão dos processos de responsabilização das associações envolvidas no escândalo

/Foto:Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu nesta segunda-feira (5/5) processo administrativo de responsabilização contra 12 entidades investigadas pela Polícia Federal (PF) no bilionário esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias.





O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.





As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.





