Haddad: mundo estará convencido que Brasil pode crescer no mínimo 3%

Em giro nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (5/5) que, até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o “mundo vai estar convencido de que o Brasil pode crescer a uma taxa mínima de 3%” ao ano.

A declaração sobre a capacidade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi dada no painel “Uma conversa com o Ministro da Fazenda do Brasil”, durante a 28ª Conferência Global do Instituto Milken, em Los Angeles, na Califórnia.

Para o ministro, o país será capaz de consolidar uma compreensão global de que o potencial de crescimento da economia brasileira “não é menor do que 3%”. E, por meio disso, o governo será capaz de chegar a “outro patamar” de conversas com nações parceiras.

