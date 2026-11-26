O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (26) que pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que cesse todas as agressões militares contra territórios na Europa, durante conversas entre os dois na China, na esperança de que um acordo entre russos e ucranianos seja alcançado rapidamente."Realmente acredito que essa é uma forte possibilidade. Milhares de pessoas estão sendo mortas todos os meses, um completo banho de sangue", escreveu o republicano, em publicação na Truth Social.
Trump acrescentou que informou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre o teor das conversas com Putin durante reunião realizada na quarta-feira (25), em Mar-a-Lago, na Flórida (EUA).
Mais cedo, em declaração conjunta, Trump e Rutte ressaltaram a importância de Moscou evitar quaisquer ações que possam, intencionalmente ou não, ampliar o conflito, bem como a necessidade de alcançar uma solução pacífica para a guerra o mais rapidamente possível. Os dois também discutiram o conflito no Irã e a ampliação dos gastos com defesa entre os integrantes da aliança militar.
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