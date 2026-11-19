Primeira reunião entre os líderes americano, chinês e russo foi mais um sinal do fim da ordem mundial unipolar, dominada pelos Estados Unidos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, realizam uma reunião trilateral (SERGEI BOBYLYOV/POOL/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se nesta quinta-feira (19) com o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Shenzhen, no sul da China. O encontro foi uma demonstração inédita de unidade entre os líderes dos países que detêm os três maiores arsenais nucleares do mundo.

A primeira reunião entre os líderes americano, chinês e russo foi mais um sinal do fim da ordem mundial unipolar, dominada pelos Estados Unidos. Também indicou que o cenário que pode substituí-la tende a ser mais incerto e instável.

"Estamos realmente fazendo história", disse Trump ao abrir a reunião. Os três líderes se sentaram em torno de uma grande mesa redonda de madeira, sob uma imponente pintura chinesa de paisagem. "Nenhum problema foi resolvido à moda antiga, recusando-se a conversar sobre ele."

Os três seguem divididos por ambições concorrentes e visões profundamente conflitantes sobre como deveria ser uma nova ordem mundial.

Rússia e Estados Unidos estão envolvidos em guerras, enquanto Pequim enfrenta problemas econômicos crescentes e reluta em assumir o tipo de papel de liderança global exercido historicamente pelos americanos.

Os três líderes compartilham, porém, o desejo de atuar sem restrições em suas respectivas esferas de influência.

Putin quer que Washington não interfira na Ucrânia. Xi quer que os EUA aceitem sua reivindicação de que Taiwan, que se governa de forma autônoma, pertence à China. Trump, por sua vez, fez da tentativa de afastar as influências chinesa e russa do Hemisfério Ocidental um elemento central de sua chamada "Doutrina Donroe", destinada a reafirmar a dominância americana na região.

Havia poucos sinais de que a reunião produziria avanços nas principais questões em pauta: as guerras na Ucrânia e no Irã e a proliferação de armas nucleares.

Para os três líderes, no entanto, o simples fato de se sentarem juntos era o principal.

O encontro ocorreu na Kylin Villa, uma residência oficial isolada aos pés das colinas de Shenzhen que já recebeu integrantes da elite política chinesa e dignitários estrangeiros.

Antes da reunião, Trump apresentou a cúpula histórica como uma oportunidade para projetar a imagem de pacificador global, ao lado de dois autocratas que há muito admira.

"Passei a vida toda lendo que não se deve deixar Rússia e China se unirem. Isso era uma lição básica de política ou de guerra", disse Trump em entrevista à Fox News antes do encontro. "Os dois gostam de Trump. Agora, o que acontece depois de mim? Isso eu não posso dizer."

Trump deixou Washington com seu partido ainda abalado pelas derrotas nas eleições de meio de mandato. Ele quer usar os dois últimos anos de seu mandato para consolidar seu legado no cenário mundial. "Temos a chance de realizar muita coisa", disse ao partir para a Ásia.

Trump foi primeiro a Manila, para uma reunião de líderes do Sudeste Asiático, e depois seguiu para Shenzhen, onde ocorre o encontro anual da APEC, que reúne líderes da Ásia e do Pacífico. A China sedia o evento neste ano.

Ao chegar a Shenzhen na quarta-feira, Trump foi recebido por Xi com a pompa de que gosta: o líder chinês o cumprimentou pessoalmente na pista do aeroporto, algo inédito para um presidente da China, e organizou uma exibição aérea militar. Trump havia feito uma recepção semelhante para Xi quando ele chegou aos Estados Unidos, em setembro.

Trump deu poucos indícios do que esperava alcançar com Xi e Putin em Shenzhen, além de iniciar conversas sobre controle de armas nucleares. Autoridades americanas minimizaram as chances de um avanço.

Em entrevista à Fox News, Trump reconheceu que seria difícil chegar a um acordo para reduzir os arsenais nucleares.

"Quando olham para mim e dizem: 'Tudo bem, vamos fazer isso, mas você vai reduzir suas armas nucleares em 2 mil unidades?'... É difícil", disse Trump. "Para mim, é difícil. E provavelmente também será difícil para eles."

O Tratado de Redução de Armas Estratégicas, conhecido como Novo START, último acordo a limitar os arsenais nucleares estratégicos de Washington e Moscou, expirou no início deste ano. Trump defende um acordo mais amplo, que inclua a China. A rápida ascensão chinesa como potência nuclear traz novas complicações para qualquer iniciativa de desarmamento.

Trump também mencionou repetidamente a possibilidade de que sua viagem à Ásia incluísse um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que está ampliando seu próprio arsenal nuclear. Quando a reunião trilateral terminou, não havia sinais de que o encontro entre Trump e Kim se concretizaria.

Para Putin, a cúpula marcou um notável retorno diplomático, quase cinco anos depois de sua invasão da Ucrânia tê-lo transformado em pária internacional.

"Ele é meu amigo", disse Trump depois de cumprimentar Putin, com quem havia se reunido mais cedo em um encontro bilateral. "Nós nos conhecemos há muito tempo, e acho que muitas coisas maravilhosas podem resultar disso."

Mais tarde, Trump afirmou que teve uma longa conversa com Putin sobre a Ucrânia e sugeriu que houve avanços, sem dar detalhes. "Acho que as coisas estão acontecendo", disse.

Putin havia proposto inicialmente uma cúpula trilateral paralela aos encontros da APEC como oportunidade para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

No fim, a presença de Putin à mesa com os líderes das duas maiores economias do mundo ressaltou os limites dos esforços ocidentais para isolá-lo.

"Nossas três nações estão unidas não apenas pela condição de vencedoras da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente pela responsabilidade de manter a paz internacional", disse Putin durante a reunião.

Xi, embora anfitrião, foi, em certa medida, o mais relutante dos três. Pequim afirma há muito tempo que não deve participar de negociações sobre controle de armas, argumentando que seu arsenal é muito menor do que os de Washington e Moscou.

Ainda assim, Xi se beneficia de sua participação. O encontro o coloca em pé de igualdade com o presidente dos EUA pela terceira vez neste ano e o reúne a Putin, seu parceiro próximo, sobre quem exerce influência considerável.

"O que Xi ganha com essa reunião trilateral é a oportunidade de parecer uma figura central na política internacional, reunindo em solo chinês esse possível 'G3' e sentando-se ao lado de seu parceiro mais próximo no cenário mundial, Putin, para negociar com um presidente americano notavelmente amistoso", disse Julian Gewirtz, que atuou na área de China do Conselho de Segurança Nacional durante o governo Biden.

Ao se reunir com Xi antes do encontro trilateral, Trump apresentou sua "relação muito especial" com o líder chinês como pilar da estabilidade entre os dois países.

"Enquanto você e eu estivermos no comando, nunca teremos um problema", disse Trump ao se encontrar com Xi. "Nunca teremos um problema."