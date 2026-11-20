Durante coletiva de imprensa, Trump citou o Brasil entre os países que atualmente fornecem produtos agrícolas aos filipinos

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as Filipinas concordaram em comprar 100% dos produtos agrícolas americanos a partir de 1º de janeiro.

Durante coletiva de imprensa, Trump citou o Brasil entre os países que atualmente fornecem produtos agrícolas aos filipinos e criticou o volume de compras feitas de outros mercados em comparação com os Estados Unidos.

Ao justificar a exigência, Trump questionou se o Brasil ajudaria as Filipinas em caso de um conflito com a China. "O Brasil vai ajudá-los caso eles tenham um pequeno conflito com a China? Acho que não", declarou.

O presidente americano afirmou que conversou sobre o assunto com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., e defendeu que o país asiático substitua os fornecedores atuais por produtores americanos.

Além dos produtos agrícolas, Trump afirmou que pediu às Filipinas que passem a comprar 100% de seus produtos energéticos dos Estados Unidos, em vez de recorrer ao Oriente Médio.

Em conversa com a autoridade filipina, Trump ainda ameaçou caso o país asiático não cumprisse o que foi dito. "Eles vão comprar 100% de seus produtos agrícolas dos Estados Unidos. E, se não fizerem isso, terão problemas", afirma Trump.

Trump apresentou a ampliação das compras filipinas de produtos americanos como parte de sua estratégia comercial para reduzir o déficit dos Estados Unidos.