Após incursão de mísseis russos, secretário-geral da Otan promete proteger "cada centímetro" do país
A violação do espaço aéreo polonês por mísseis russos será examinada em uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Otan
Publicado: 21/11/2026 às 18:52
Explosão perto de Chmielek, no leste da Polônia, a cerca de 300 km de Varsóvia ( AFP)
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chegou neste sábado (21) a Varsóvia, um dia após a queda de mísseis russos no sul do país, e prometeu defender "cada centímetro do território polonês".
A violação do espaço aéreo polonês por mísseis russos será examinada em uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Otan, na segunda-feira (23), em Bruxelas, informou neste sábado à AFP um representante da aliança.
Varsóvia afirmou que dois mísseis russos atingiram o sudeste do país na sexta-feira e acusou o Kremlin de "provocação" perto de uma região onde milhares de soldados europeus realizam exercícios militares.
Rutte afirmou, em declarações à imprensa polonesa, que a aliança determinará o que ocorreu no incidente para identificar possíveis vulnerabilidades e prometeu defender o território polonês.
Na sexta-feira, Rutte condenou o que classificou como "graves violações", ressaltando que o incidente foi "claramente perigoso".
A Polônia será representada por seu vice-ministro da Defesa, Pawel Zalewski, segundo a rádio pública polonesa.
O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou na sexta-feira (20) que Varsóvia pedirá à Otan que reforce seus sistemas de detecção e vigilância sobre a Polônia, já que a Rússia lança frequentemente mísseis e drones contra o oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa.
O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um centro de estudos americano, afirmou considerar que a Rússia "disparou intencionalmente mísseis e drones contra o espaço aéreo polonês".
O incidente ocorreu durante exercícios da "Coalizão de Voluntários" na Polônia, destacou o ISW, em referência ao grupo de países europeus que apoiam a Ucrânia e estão dispostos a enviar tropas de manutenção da paz ao país.
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