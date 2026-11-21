A violação do espaço aéreo polonês por mísseis russos será examinada em uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Otan

Explosão perto de Chmielek, no leste da Polônia, a cerca de 300 km de Varsóvia ( AFP)

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chegou neste sábado (21) a Varsóvia, um dia após a queda de mísseis russos no sul do país, e prometeu defender "cada centímetro do território polonês".

A violação do espaço aéreo polonês por mísseis russos será examinada em uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Otan, na segunda-feira (23), em Bruxelas, informou neste sábado à AFP um representante da aliança.

Varsóvia afirmou que dois mísseis russos atingiram o sudeste do país na sexta-feira e acusou o Kremlin de "provocação" perto de uma região onde milhares de soldados europeus realizam exercícios militares.

Rutte afirmou, em declarações à imprensa polonesa, que a aliança determinará o que ocorreu no incidente para identificar possíveis vulnerabilidades e prometeu defender o território polonês.

Na sexta-feira, Rutte condenou o que classificou como "graves violações", ressaltando que o incidente foi "claramente perigoso".

A Polônia será representada por seu vice-ministro da Defesa, Pawel Zalewski, segundo a rádio pública polonesa.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou na sexta-feira (20) que Varsóvia pedirá à Otan que reforce seus sistemas de detecção e vigilância sobre a Polônia, já que a Rússia lança frequentemente mísseis e drones contra o oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um centro de estudos americano, afirmou considerar que a Rússia "disparou intencionalmente mísseis e drones contra o espaço aéreo polonês".

O incidente ocorreu durante exercícios da "Coalizão de Voluntários" na Polônia, destacou o ISW, em referência ao grupo de países europeus que apoiam a Ucrânia e estão dispostos a enviar tropas de manutenção da paz ao país.