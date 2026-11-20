Pelo menos oito pessoas morreram em resposta russa após ataque ucraniano contra ponte da Crimeia

Além dos danos, ataques russos desta sexta (20) provocaram apagões na Ucrânia (Yuriy Dyachyshyn/AFP)

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (20), mais de 110 mísseis contra a Ucrânia, deixando pelo menos oito mortos, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta "dolorosa" aos ataques de Kiev contra a ponte da Crimeia.

O ataque deixou pelo menos seis mortos na capital e outros dois em Lviv, no Oeste do país, informaram as autoridades. Além disso, a operadora nacional de energia da Ucrânia indicou que os ataques causaram "danos significativos" à rede, provocando cortes na cidade de Kiev e um "apagão generalizado" em Odessa, às margens do Mar Negro, que se encontra em uma situação "crítica".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que este é um dos "maiores ataques" desde o início da guerra e avaliou que "a Rússia tenta compensar, justamente com esse tipo de terror, sua impotência militar e diplomática".

Essa última onda de ataques ocorreu após uma cúpula trilateral histórica na China, que reuniu Putin, o líder chinês Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump. Após o encontro, foi divulgada uma "declaração de paz" conjunta que não fazia qualquer menção à invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Os ataques ocorreram em um momento em que a Europa busca uma maior participação nas próximas negociações para encerrar o conflito. O presidente russo insiste que não abrirá mão de suas exigências territoriais sobre as áreas da Ucrânia que alega ter anexado, e descarta aceitar o eventual envio de tropas estrangeiras de paz ao país.

Nesse sentido, Putin reafirmou, na quinta-feira (19), que qualquer forma de cooperação militar entre a Europa e a Ucrânia é um "problema" para a Rússia. Ele também se opôs à participação de representantes europeus nas negociações indiretas com a Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos.



Refúgio nas estações de metrô



Muitas pessoas se refugiaram nas estações de metrô de Kiev, onde dormiram em tapetes de ioga, redes e barracas, observaram jornalistas da AFP. Katerina Liubichenko, de 32 anos, levou sua filha Alisa, de dois anos, para o local, na tentativa de dormir durante o bombardeio.

Fez isso principalmente para que Alisa "ouça menos as explosões", explicou Katerina à AFP, enquanto a pequena pulava no colchão que seu pai tentava inflar. "Chegamos na hora em que ela costuma dormir. Ela brinca um pouco, lemos um livro para ela e, depois, ela adormece", contou.

A Rússia intensificou seus ataques contra Kiev nos últimos meses. Muitos temem que este seja o inverno mais rigoroso desde o início da guerra, visto que muitos dos bombardeios têm como alvo infraestruturas energéticas.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou, nesta sexta-feira, que as forças armadas do país realizaram "bombardeios em massa utilizando armas de precisão terrestres, navais e aéreas, assim como drones".

A guerra, desencadeada com a invasão da Ucrânia em 2022, matou centenas de milhares de pessoas e forçou milhões a deixarem suas casas no sul e no leste da Ucrânia. Os ataques ucranianos desta semana contra a ponte de Kerch, um símbolo do domínio da Rússia sobre a península da Crimeia, anexada em 2014, obrigaram à interrupção do tráfego rodoviário e causaram sérias perturbações ao tráfego ferroviário.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter interceptado 310 drones ucranianos lançados contra o país, e autoridades nomeadas por Moscou no leste da Ucrânia informaram que três pessoas perderam a vida nessa região ocupada.