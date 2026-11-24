O comando ativou as defesas aéreas e autorizou a derrubada do equipamento, mas acabou não abrindo fogo devido ao risco persistente de danos e de atingir a população civil. Segundo fontes militares, a aeronave não tripulada entrou no espaço aéreo polonês durante alguns minutos na zona fronteiriça de Dorohusk , perto da divisa com o território ucraniano, e depois mudou de rumo em direção ao leste.

O Comando de Operações das Forças Armadas da Polônia informou que um drone russo violou brevemente o espaço aéreo do país na madrugada desta terça-feira (24), durante um ataque a alvos no oeste da Ucrânia.

"Em resposta à ameaça, o Comando de Operações das Forças Armadas polonesas acionou as forças e os recursos necessários do sistema de defesa aérea. O objeto foi continuamente rastreado por sistemas de radar militar durante toda a sua trajetória de voo", especificaram as autoridades em comunicado publicado na rede social X.

Essa nova incursão acontece apenas quatro dias após a confirmação de que três mísseis de cruzeiro russos entraram em território polonês e caíram no sudeste do país, conforme atestou a Procuradoria-Geral da Polônia.

O governo de Varsóvia descreveu o incidente, na ocasião, como uma provocação intencional do Kremlin, sobretudo porque o episódio coincidiu com a realização, na Polônia, de exercícios militares da Coligação de Voluntários, reunindo países ocidentais aliados que apoiam Kiev.

O caso foi reportado à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, prometeu que defenderá cada centímetro do território polonês, país-membro do bloco.

Em contrapartida, a Rússia alegou falha técnica, e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, minimizou o ocorrido, afirmando que os projéteis caíram "por engano".

Na segunda-feira (23), o Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da organização, convocou uma reunião de emergência para tratar da queda dos mísseis atribuídos a Moscou.

No encontro extraordinário, o Comandante Supremo das Forças Aliadas na Europa autorizou o envio de um avião de reconhecimento AWACS à disposição da Polônia para reforçar a vigilância aérea do país, após pedido de apoio feito pelo vice-ministro da Defesa polonês, Pawel Zalewski.

Avaliação de novos reforços

De acordo com a porta-voz da Otan, Allison Hart, o comando militar da aliança já examina o envio de meios suplementares para proteger o flanco leste. Os ministros das Relações Exteriores dos países-membros também agendaram uma nova reunião para a próxima semana, quando analisarão propostas adicionais apresentadas por Varsóvia para fortalecer sua defesa aérea.