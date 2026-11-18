O novo Congresso tomará posse em janeiro, e Jeffries, de 56 anos, deverá ser ratificado pela maioria dos 435 integrantes da Câmara, que estará então sob controle dos democratas

Os democratas, que conquistaram uma vitória esmagadora nas eleições legislativas de 3 de novembro, escolheram Jeffries em uma votação a portas fechadas (SAUL LOEB / AFP)

O líder da bancada democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Hakeem Jeffries, prometeu nesta quarta-feira (18) realizar investigações aprofundadas sobre o presidente Donald Trump, após ser indicado por seu partido para se tornar o primeiro negro a presidir a Câmara Baixa.

Os democratas, que conquistaram uma vitória esmagadora nas eleições legislativas de 3 de novembro, escolheram Jeffries em uma votação a portas fechadas.

O novo Congresso tomará posse em janeiro, e Jeffries, de 56 anos, deverá ser ratificado pela maioria dos 435 integrantes da Câmara, que estará então sob controle dos democratas.

O partido de oposição ao presidente Donald Trump prometeu tentar reverter as políticas do republicano e realizar investigações sobre todos os aspectos de seu governo e de sua família.

"Vamos lutar para garantir que, diante da corrupção, do caos e da crueldade sem precedentes que o povo americano enfrenta, os democratas da Câmara dos Representantes responsabilizem os corruptos, não por motivos partidários, mas por motivos patrióticos", afirmou Jeffries à imprensa.

Durante o primeiro mandato de Trump, a Câmara dos Representantes aprovou a abertura de dois processos de impeachment contra o republicano, que fracassaram no Senado.

O deputado pela Califórnia Robert García, que terá um cargo-chave na nova maioria, ameaçou instaurar várias comissões de investigação e anunciou que havia enviado cartas a uma dúzia de pessoas do círculo presidencial, incluindo os filhos de Trump.

A ala socialista dos democratas ampliou sua representação no Congresso e, embora seus integrantes tenham ameaçado retirar seu apoio a Jeffries, não apresentaram nenhum adversário.

Esse grupo busca concessões de Jeffries em questões que vão desde o apoio militar americano a Israel até a influência do dinheiro na política.

- A posição de Ocasio-Cortez -

Jeffries celebrou a composição do próximo Congresso como "a mais diversa da história" do país.

"Sabemos que o que une as pessoas são os desafios enfrentados pelos americanos de todas as origens", explicou.

Jeffries se reuniu na terça-feira com parlamentares de esquerda para discutir questões como Israel e a assistência médica.

Alexandria Ocasio-Cortez, uma congressista de origem hispânica da ala esquerda do partido e potencial candidata às primárias democratas para a Presidência, declarou seu apoio a Jeffries.

Ocasio-Cortez elogiou o que descreveu como "um avanço muito real e um compromisso de garantir assistência médica a todos os americanos", informou o Politico.

Em entrevista recente, Ocasio-Cortez se recusou a esclarecer se essa cobertura universal de saúde deveria incluir imigrantes sem documentos.

O custo de vida, especialmente o preço dos combustíveis, foi um dos principais fatores por trás da vitória esmagadora dos democratas.

Os democratas enfrentam uma escolha mais complicada para definir quem liderará sua bancada no Senado, já que há uma disputa entre o veterano político nova-iorquino Chuck Schumer e o progressista Chris Van Hollen, do estado de Maryland.

A bancada democrata no Senado aumentou na terça-feira com a vitória de Mary Peltola no Alasca, o que dará ao partido 56 cadeiras, contra 44 dos republicanos.