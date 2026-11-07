Trump determina que Departamento de Justiça investigue democratas; entenda

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump acusa oposição de coagir doadores republicanos e autoridades com prisão e impeachment após a derrota do seu partido nas eleições legislativas

Presidente norte-americano Donald Trump (Foto: Andre Harnik/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou, neste sábado (7), ter ordenado ao Departamento de Justiça uma investigação contra congressistas democratas. O republicano acusou a oposição de ameaçar autoridades do governo e doadores do seu partido com processos de impeachment, prisão e outras sanções.

A declaração ocorre após a vitória dos democratas nas eleições legislativas da última terça-feira (3), que deu ao partido o controle da Câmara e do Senado a partir de janeiro, abrindo caminho para o início de investigações sobre a gestão da Casa Branca.

“Por meio desta declaração, ordeno ao Departamento de Justiça que investigue este ato criminoso imediatamente”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

Segundo o presidente, os democratas estariam ameaçando “muita gente, incluindo o procurador-geral dos Estados Unidos e outros”, ressaltando que não houve “atos passíveis de impeachment” por parte das autoridades de seu governo. “Isso é extorsão da pior espécie, e eles devem ser responsabilizados por isso”, afirmou.

Acusações sem provas e pedidos de cassação

Trump também acusou os adversários de ameaçar doadores republicanos com detenção apenas por suas posições políticas. “Isso é instrumentalização e guerra jurídica em outro nível”, publicou. O presidente afirmou ainda que líderes democratas enviaram cartas intimidadoras a pessoas “todas inocentes”, embora não tenha identificado os autores nem apresentado provas.

A manifestação ocorre dois dias depois de os deputados democratas Hank Johnson, da Geórgia, e Deborah Ross, da Carolina do Norte, defenderem a abertura de um processo de impeachment contra o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche.

Ataques a parlamentares e perdões preventivos

Na publicação, o presidente atacou também a senadora democrata Elissa Slotkin, do estado de Michigan, sustentando que a parlamentar pretende perseguir jovens simpatizantes do Partido Republicano.

A acusação retoma uma controvérsia ocorrida em outubro, quando Slotkin defendeu investigações sobre integrantes do governo envolvidos em possíveis irregularidades. Durante evento na Universidade de Chicago, a senadora afirmou que a fiscalização do Congresso deveria alcançar não apenas Trump, mas também as pessoas que viabilizaram suas ações.

Em meio às tensões institucionais, Trump havia declarado na segunda-feira (2), em entrevista ao jornal New York Post, que considerava conceder perdões presidenciais preventivos a integrantes do seu governo, caso a medida se mostrasse necessária.